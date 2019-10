Vindbjart G06 etter siste serierunde, 3-1-seier over Randesund: Bak f.v.: Nicolai Olsen (trener), Øyvind Myrvold (hovedtrener), Fillip Storbrua Tambini, Ethan Chavez-Neri, Alexander Gladstad, David Emmanuel Hildebrandt, Dennis Glatved-Prahl Myrvold, Jonathan Kimestad Karlsen og Håvard Kenneth Olsen Karlsen (trener). Foran f.v.: Eskil Emil Iversen Møllen, Even Slåen, Patrick Guttormsen Johansen, Jens Ruenes, Leo Askedal og Sebastian Kjevik Andersen. Pål Gudbrandsen

Vindbjart G13 vant KM-tittel

Etter en lang og tøff sesong står Vindbjart igjen som kretsmestre i gutter 13-klassen.

Øyvind Myrvold

I slutten av mars startet vi vårsesongen. Etter en lang vinter var vi spente på hvor vi sto sammenlignet med øvrige lag.

Per dags dato teller vi 30 spillere totalt i G06. Som gruppe er guttene en sammensveiset og ivrig gjeng, som generelt trener mye og med bra kvalitet. I tillegg loggfører majoriteten av spillerne som er aktuelle inn mot 1. divisjon sin treningshverdag, slik at vi kan intensitetsstyre og kvalitetssikre, inn mot både fellesøkter og egentrening.

Selv om vi hadde forberedt oss godt, fikk vi oss en vekker i første kamp, hjemme mot Flekkefjord (tap 3-6). For øvrig et meget bra lag som vi i VFK ser på som et av de aller sterkeste. Jo eldre våren ble, dess bedre prestasjoner og vi kvalifiserte oss greit til høstens 1. divisjon.

Fillip Storbrua Tambini (f.v.), Patrick Guttormsen Johansen, Jonathan Kimestad Karlsen og Even Slåen varmer opp til kamp. Pål Gudbrandsen

Høstsesongen ble en jevn batalje mellom seks sterke lag. Bortimot hver eneste kamp i avdelingen var jevn og spennende. Utviklingsmessig har det vært en perfekt arena for et meget lovende G06-kull på Sørlandet.

Vi har hovedfokus på utvikling og gode prestasjoner. Med gode prestasjoner kommer ofte også resultater, og på slutten sto det mellom Vindbjart, Donn og Vigør.

Det ble spenning til siste slutt og etter 4–4 borte mot Vigør i nest siste kamp, samtidig som Donn spilte 2–2 mot Våg, kunne vi avgjøre alt selv med seier på hjemmebane mot Randesund i siste runde. Målet før kampen var å servere de drøyt 80 tilskuerne årsbeste, men etter 2-1-reduseringen til RIL, ble det mindre «krydder» enn vi ønsket. Uansett var innsatsen enorm og vi dro vi i land en 3-1-seier og ble VFKs første kretsmestre på guttesiden siden 1998. Det ligger enormt mange timer bak, så dette var stort for både guttene og trenerteamet.

Her feirer Vindbjart-guttene etter å ha sikret kretsmesterskapet på hjemmebane. Pål Gudbrandsen

Hele 20 spillere har vært involvert inn mot vårt 1. divisjonslag gjennom sesongen, derav tre hospitanter. Det lover godt for framtida. Nå blir det å suge litt på denne karamellen noen dager før vi starter forberedelsene inn mot sesongen 2020.

Publisert 25. oktober 2019 12:55 Oppdatert: 25. oktober 2019 13:14