Løblabbet var raskest i miksklassen i lørdagens utgave av Oljestafetten i Baneheia. Fra venstre; Kristian Tjørnhom (24), Amalie Wedege (23) og Erik Bergersen (50). Sverre Larsen

Vant miksklassen i Oljestafetten

Sverre Larsen Bedriftsidretten Agder

KRISTIANSAND: Lørdag var det det duket for den 10. utgaven av Oljestafetten. I år var det 274 påmeldte lag. Det var som alltid stafett med tre etapper, og hver runde var på 2,2 km. Løpeforholdene var gode i denne jubileumsstafetten, og det var mange smil å se før, under og etter løpet.

Fra starten i miksstafetten Sverre Larsen

Fra starten i kvinnestafetten Sverre Larsen

Fra starten i herrestafetten, Sverre Larsen

Løplabbet, vinnerne av miksklassen

Hvordan var taktikken?

– Alle på laget løp jevnt og fort. Kristian lagde ei luke, Amalie opprettholdt avstanden til nummer to, og Erik løp sjarmøretappen!

Team Kransekake. Viviana Hiis (35) til venstre, Ingrid Ukkelberg (36) i midten, og Silje Røynstrand (27) til høyre, Sverre Larsen

Team Kransekake, vinnerne av kvinneklassen

Hvorfor heter dere Team Kransekake?

– Vi elsker kransekake. Ingrid er hjernen bak kransekake, og hun lager dem knallgode!

Har dere trent noe sammen før denne stafetten?

– Nei, vi har bare trent for oss selv. Vi har løpt noen løp, blant annet Fagerheikongen. Vi la en slagplan før start. Viviana og Silje løper Terrengkarusellen i Arendal, mens Ingrid holder seg mye til Kristiansand og Mandal.

Toppa B-lag for hjerteseksjonen ved Sørlandets Sykehus. Øystein Kismul Matre (41) til venstre, Knud Kalsås (36) i midten og Hans Kristian Fløystad (30) til høyre. Sverre Larsen

Toppet B-lag for hjerteseksjonen ved Sørlandets Sykehus, vinnerne av herreklassen

Hvordan gikk det så fort i dag?

– Hans Kristian løp skikkelig fort i dag. Vi to andre løp jevnt og fort. Og jevnt over gikk det bra for oss alle. Det er viktig med høyt tempo hele veien siden stafetten er så kort!

Marianne Bøe Sverre Larsen

Marianne Bøe (42)

Hvordan har forberedelsene vært?

– Jeg har kjørt gjennom løypa noen ganger. Vi er en gjeng på jobb som løper denne stafetten.

Er tida viktig i dag?

– Nei, den er ikke så viktig! Det gjelder å komme seg gjennom. Jeg er glad for at det er solskinn i dag. Men det har regnet i det siste, så det kan være noen glatte partier.

Kjetil Senumstad Sverre Larsen

Kjetil Senumstad (34)

Hva er spennende med stafett?

-Det er sosialt, men treningen i forkant har uteblitt i år. Vi har forberedt oss litt, og vi skal løpe denne løypa ei runde før start. Det gjør vi i fellesskap.

Trond Hauso Sverre Larsen

Trond Hauso (36)

Har laget ditt forberedt dere godt?

– Ja. Alle har det, og det er godt å være sammen om noe. Vi har løpt to ganger før. Det er alltid litt spill mellom lagene. Og vi har trent jevnlig alle mann.

Tore Heidenreich (67) var speaker under stafetten Sverre Larsen

Hans Petter Erichsen (60), arrangør fra NOV og MHWirth Sverre Larsen

Lagbilde av alle som løp for Blink. Sverre Larsen