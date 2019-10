Emma Sannæs Kristiansen (sittende) blir gratulert med 4-0-scoringen mot Øvrevoll Hosle 2 av June Tønnesland Johansen. Emma Lien Håpnes vil også være med på feiringen. Anders Jensen

Gimletroll sparte det beste til slutt

Det Gimletroll viste i årets siste kamp søndag lover meget godt for 2020-sesongen!

Mads Ljosland Trener Gimletrolls damelag

KRISTIANSAND: Øvrevoll Hosle-rekruttene ble slått hele 8-0 etter en helstøpt forestilling på Kristiansand stadion. Gjestene fremsto bedre enn de fleste rekruttlag vi har møtt i år, men måtte likevel strekke våpen mot et mannskap som aldri har levert mer solid.

Jentene brukte ballen godt og fikk bedre og bedre kontroll utover i en kamp hvor vi riktignok startet litt rufsete. ØHIL var svært nære ved å ta ledelsen to ganger i åpningsminuttene, men ved begge anledninger leverte Line Sannæs Kristiansen sterke redninger én mot én.

Selv var vi effektive foran motstanders mål i første omgang, men vi kunne skapt enda flere sjanser om bevegelser på siste tredel av banen hadde vært enda skarpere og kommet ennå tidligere.

Variasjon

Andreomgangen var meget solid. Da fikk vi vridd spillet mer, og satt opp angrepsspillerne enda oftere. Vi var flinke til å fylle på i boksen, og fikk avsluttet angrepene våre gjennom samfulle 45 minutter.

Jentene takker publikum for sesongen etter 8-0-seieren mot Øvrevoll Hosle 2 søndag. Fra venstre: Helene Vågsvoll, June Tønnesland Johansen, Miriam Reinhardsen, Aurora Framnes, Line Sannæs Kristiansen, Malin Aas Skomedal, Jelena Tanaskovic, Leah Nygaard, Lena Solheim, Stine Wahin Hansen, Martine Mæhle, Ingrid Olsen, Emma Øvland Rygg, Idun Benestvedt Kydland, Karoline Fredriksen, Emma Lien Håpnes og Marit Eide. Anders Jensen

I tillegg var det gøy å se den gode variasjonen mellom tålmodige og raske angrep. Vi avsluttet enkelt og greit sesongen med vår beste, samt mest helhjertede, kamp for sesongen! Hver eneste spiller var i nærheten av sitt toppnivå i søndagens kamp.

Den som overtar min rolle som hovedtrener har absolutt noe å bygge videre på, for dette var et oppgjør hvor spillerne viste hva som bor i dem. Jeg er overbevist om at dette laget vil kjempe om seriemesterskapet også i 2020, og kanskje også oppnå målet om opprykk allerede neste år.

84 scoringer

Søndag brukte vi 18 spillere, og foretok sju bytter i andre omgang. Likevel så ikke laget nevneverdig svekket ut, og fortsatte å dominere banespillet og produsere farligheter foran ØHILs mål. Det forteller om en gledelig stor bredde i spillermaterialet.

Vi endte sesongen med 84 mål på 22 kamper – i snitt nesten fire mål per kamp – og scoret i 21 av dem. Bare seriemester Sandefjord scoret mer (87).

Stine Wahlin Hansen (nr. 32) scorer et av sine to mål mot Øvrevoll Hosle 2 søndag. Anders Jensen

Flest overskrifter har Ingrid Olsen skapt, og hun fornektet seg ikke i sesongfinalen heller med nok et hat trick. Dermed endte hun på 35 scoringer. Det er 14 mer enn nummer to på toppscorerlista, mens vår egen Emma Sannæs Kristiansen snappet tredjeplassen på samme liste med sitt 15. mål for sesongen mot ØHIL.

Holdt nullen

Som et defensivt kollektiv har vi imidlertid ikke vist samme kvaliteter som laget som nå skal spille kvalifisering om opprykk. Mens Gimletroll måtte tåle 49 baklengsmål, ble det bare 25 for Sandefjord. Derfor var det gøy at vi søndag holdt nullen for tredje gang i år.

Line Sannæs Kristiansen hadde viktige redninger tidlig i kampen, og sørget for at Gimletroll ikke havnet under i målprotokollen. Anders Jensen

Det gledet ingen mer enn målvakt Line Sannæs Kristiansen:

– Det var en utrolig gøy kamp å spille. Vi startet litt svakt, men kom fort inn i kampen og tok kontroll. Selv merket jeg at formen var bra og det var deilig å starte med noen gode redninger. Jentene jobbet knallhardt, pasningene satt og vi klarte å vri spillet ofte. Vi avsluttet sesongen på best mulig vis med en sterk seier. I denne kampen fikk vi virkelig vist hva vi er laget av, og nå gleder vi oss bare til en ny sterk sesong, sier 24-åringen, som har spilt hvert eneste minutt i hver eneste kamp i sin første sesong i 2. divisjon.

Med disse ord takker jeg for meg som trener for denne gang. Jeg har hatt tre innholdsrike år i Donn og Gimletroll, og avslutningen søndag gir meg virkelig håp om at bedre tider er på gang for kvinnefotballen i Kristiansand!

Fakta Kampfakta Gimletroll – Øvrevoll Hosle 2 8–0 (3–0) 2. divisjon kvinner avd. 2 Kristiansand stadion, 95 tilskuere Mål: 1–0 Ingrid Olsen (16), 2–0 Ingrid Olsen (25), 3–0 Emma Lien Håpnes (44), 4–0 Emma Sannæs Kristiansen (61), 5–0 June Tønnesland Johansen (64), 6–0 Stine Wahlin Hansen (73), 7–0 Stine Wahlin Hansen (81), 8–0 Ingrid Olsen (90). Dommer: Karl Anders Sletten, Tveit IL Gimletroll: Line Sannæs Kristiansen – Miriam Reinhardsen (Helene Vågsvoll fra 82. minutt), Aurora Framnes (Lena Solheim fra 73. minutt), Martine Mæhle, Emma Øvland Rygg (Idun Benestvedt Kydland fra 60. minutt) – Karoline Fredriksen (Malin Aas Skomedal fra 82. minutt), Emma Lien Håpnes (Jelena Tanaskovic fra 76. minutt), Marit Eide (Stine Wahlin Hansen fra 60. minutt) – June Tønnesland Johansen, Emma Sannæs Kristiansen (Leah Nygaard fra 82. minutt), Ingrid Olsen.