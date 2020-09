Planlegg for suksess på to enkle vis

Hvordan implementerer man dette i ukeplanen uten at det svinner ut i ingenting?

Personlig trener Julie Rafoss (27) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Julie Rafoss

Julie Rafoss Personlig trener

Ei ny uke er allerede godt i gang. Kanskje har du planen klar for uka allerede og kanskje du ikke har det helt klart for deg hva som skal skje? I så fall har jeg noen gode råd til deg .

Om du ønsker å ha en sunn livsstil er det, som vi allerede vet, viktig å prioritere fysisk aktivitet og næringsrik mat.

Skap muligheter for fysisk aktivitet

Se etter luker i kalenderen hvor du har tid til å prioritere aktivitet. Det kan være trappegåing eller en liten spasertur rundt om der du jobber i pausen. Det kan være en gåtur eller hjemmeøkt når du har sendt ungene av sted på trening. Det kan være at du beregner tid til å gå eller sykle til jobb, eller å gå av et stopp eller to for tidlig av bussen. Det kan være en styrkeøkt på senteret når ungene er lagt. Se etter muligheter og tilpass hva du skal gjøre ut ifra hvor mye tid du har og hvor d er når du får tid. Om du får til å ha en luke hver dag til en eller annen form for fysisk aktivitet så er det prima! Og tenk enkelt. All bevegelse er bra.

Lag en middagsmeny og planlegg lunsj

Mindre gode valg skjer som regel fordi man ikke har en plan og fordi tiden ikke strekker til. Om du er føre var og lager en plan er det også mye lettere å forholde seg til den. Jeg pleier å ukeshandle og lage middagsmeny, samt at jeg handler inn det jeg trenger til ukas lunsjer som jeg tar med meg på jobb. Maten er verken avansert eller tidkrevende, men den er planlagt på forhånd og krever derfor ikke at jeg tar noe valg når tiden er inne for mat



To bonustips

Ikke handle inn det du ikke skal spise (eks: godteri, snacks, kjeks og lignende). Har du det ikke tilgjengelig er det også mindre sjanse for at du hele tiden må kjempe mot «skal- skal ikke» når godisen ligger i skapet. Og en annen viktig ting: Ikke dropp avtalen du har laget med deg selv om å være aktiv. Hold avtalen like strikt som du ville gjort med hvilken som helst annen avtale med noen andre. Fysisk aktivitet er en investering i deg selv og helsen din og det er en fin og viktig prioritet som vil fremme velvære!

