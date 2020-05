Storskytter returnerer til Arendal

Lars Jakobsen (32), som tidligere har spilt 1,5 sesonger i ØIF Arendal, er klar for en ny periode i rødt og sort.

Den danske venstrebacken Lars Jakobsen ankommer Arendal rundt 1. juli. Foto: ØIF Arendal (arkivfoto)

Simen Moesgård ØIF Arendal

Jakobsen spilte i ØIF Arendal sesongen 2015/16 og halve sesongen 2016/2017. I den perioden sørget han for tidenes nest høyeste gjennomsnitt i antall scoringer per kamp for klubben.

Den som gjennom alle tider har scoret flest eliteseriemål per spilte kamp for ØIF Arendal i eliteserien er nåværende sportssjef André Jørgensen Hofstøl, som hadde et snitt på 4,42 mål.

Lars Jakobsen har scoret 4,39 mål per kamp han hittil har spilt for ØIF. Han er tenkt å være en erstatter for svenske Martin Lindell, som har scoret 3,87 mål per kamp han har akslet ØIF Arendal-trøya.

Lars Jakobsen har scoret 4,39 mål per kamp han hittil har spilt for ØIF. Foto: ØIF Arendal (arkivfoto)

Fakta Lars Jakobsens statistikk for ØIF Arendal: 44 kamper 193 spillemål 33 mål fra 7-meter 11 advarsler 15 utvisninger

Lars Jakobsen returnerer til Arendal etter å spilt flere sesonger i Danmark, Frankrike og Hellas.

Den siste sesongen har han spilt i Hellas for AEK Athletic Club. AEK er fra Aten og leder den hjemlige ligaen. De slo nylig Drammen ut av årets Challenge Cup. I fjor spilte de finale i samme turnering.

– Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til Arendal. Det er en by og et publikum med stor håndballinteresse, og det trigger meg. I tillegg har jeg stadig mange venner og kjente i klubben som jeg ser fram til å møte igjen, sier Jakobsen på telefon fra Aten.

Han fortsetter:

– Jeg hadde et par kriterier når det kom til valg av ny klubb og måtte først og fremst tenke på familien min. Kona mi er norsk og at det var god tilgang til skole, fritidsaktiviteter og annet var avgjørende for oss. ØIF Arendal sitt prosjekt er noe jeg har ekstrem tro på og jeg kommer helt klart hit med ambisjoner om å vinne noe.