Midtstopper Espen Knudsen (i midten), sammen med keeper Benjamin Boujar (t.v.) og Jerv-kaptein Mathias Wichmann. Jan Skaregrøm

Knudsen ble årets Jerv-spiller

Espen Knudsen (28) ble helgas store vinner da en rekke priser ble utdelt på Jerv Awards 2019.

Jan Skaregrøm FK Jerv

GRIMSTAD: Selv om FK Jerv slett ikke er fornøyd med en 12. plass i Obos-ligaen i år, er det svært viktig med en lørdagskveld der trenere, spillerne, sponsorer og supportere kan komme sammen rundt en hyggelig ramme å se tilbake på årets sesong. Foruten prisutdelinger var det taler av Trener Arne Sandstø, Jerv-kaptein Mathias Wichmann og daglig leder Trond Christoffersen.

Espen Knudsen ble kveldens store vinner da han vant både Arets spiller- og Spillernes spiller-prisen. I tillegg ble han hedret for sine over 200 kamper for Jerv.

Årets sponsorpris gikk til Sparebanken Sør og Sørmegleren.

Årets supporter ble "mannen med tromma", Håkon Stensvand.

Årets mål ble vunnet av Ole Marius Håbestad, for målet på overtid borte mot Sandnes Ulf.

Årets toppscorer ble også Ole Marius Håbestad, med seks mål.

Prisen for Årets mål og Årets toppscorer gikk til Ole Marius Håbestad. Jan Skaregrøm

Årets unge spiller ble vunnet av Torje Wichne.

Årets unge spiller: Torje Wichne. Jan Skaregrøm

Årets "Minipris" gikk til Jarle Bjørntvedt.

Årets "Minipris" gikk til Jarle Bjørntvedt. Jan Skaregrøm

Årets lag ble Jervs gatelag.

Årets lag pris gikk til Jervs gatelag. Jan Skaregrøm

Årets forbilde ble tildelt Morten Syse.

Morten Syse ble kåret til Årets forbilde. Jan Skaregrøm

Årets "unge lovende" ble tildelt Noah Beisland.

Noah Beisland mottok prisen for Årets unge spiller. Jan Skaregrøm

Den morsomste og kanskje mest overraskende prisen stod jentene til Grane håndball elite fra Arendal for. De hadde også et arrangement på Café Galleri samtidig, de kåret Årets kjekkeste Jervspiller. Keeper Benjamin Boujar var rask til å reise seg, men det viste seg at jentene mente Vegard Somdal var Jervs kjekkeste. Han ble tildelt en stor klem og kunne få lov til å henge med Grane-jentene resten av kvelden.

Keeper Benjamin Boujar var rask til å reise seg da prisen for Årets kjekkeste skulle deles ut, til allmenn forlystelse. Jan Skaregrøm

Vegar Somdal ble av jentene i Grane håndball elite kåret til Jervs kjekkeste spiller. Jan Skaregrøm

En hyggelig avslutning på sesongen varte ut i de sene nattetimene.

Esben Knudsen ble hedret for over 200 kamper for FK Jerv. Til venstre daglig leder Trond Christoffersen. Jan Skaregrøm

Publisert: Publisert 26. november 2019 17:30