Målet er proffspill i USA

UTØVERBLOGG: Jeg er nå inne i mitt andre år på college i USA, nærmere bestemt Orlando Florida og University of Central Florida (UCF). Jeg kom hit i slutten av juni 2018, da jeg hadde et ønske om å spille fotball på et høyt nivå som mulig, samtidig som jeg kunne fokusere på studier. Jeg fikk god hjelp av kompisene mine, Iman Mafi og Olav Hovstad som har spilt på college tidligere. De kunne bidra med masse gode innspill og hjelp da jeg skulle finne meg et lag. UCF er det nest største universitetet i USA med 70.000 studenter, så det var litt av en overgang for en gutt som hadde bodd hele livet sitt i Grimstad.

Seriemester

Jeg har nå fått med meg to sesonger, og på den tiden fått mange gode erfaringer. Laget er veldig bra nasjonalt. I USA er man veldig opptatt av ranking. Det er viktig for universitetene økonomisk, for prestisje og for å tiltrekke seg de beste studentene. I år vant vi serien, og ble ranket som det tiende beste fotball-laget i USA. Jeg spilte 17 av 20 kamper forrige sesong, dessverre ble det ingen mål på meg da fra min sentrale midtbaneposisjon. Den mest minnerike kampen hittil var da vi spilte mot SMU fra Dallas. Da var det nesten 3000 tilskuere på tribunen. Det var et sykt trøkk og ikke noe jeg har vært vant til tidligere. Kampen endte 3-3, og vi burde nok ha vunnet den.

Conor Kvatek

Laget vårt UCF Knights består av spillere fra en rekke ulike nasjonaliteter. Brasil, Argentina, Costa Rica, Canada, Frankrike, England, Tyskland, Ghana, Israel, USA og Norge er representert. Nivået på laget er bra, med spillere som har vært i Man City akademiet, PSG akademiet, Bordeaux akademiet, og flere spillere med U-landskamper for Costa Rica, USA og Frankrike. I USA omtales for øvrig «vår» fotball som soccer. Fotball er amerikansk fotball.

Proft opplegg

Opplegget rundt laget er veldig profesjonelt, med et stort støtteapparat. Fire fotballtrenere, fysioterapeut, fysisk trener og ernæringsfysiolog. Ellers er det veldig gode fasiliteter med to strøkne gressbaner, flotte garderober, helt nytt styrkerom, og varme og kalde recovery pools. Vi reiser rundt i hele USA på bortekamper. Selv om Orlando har mye å tilby, er det selvsagt kult å kunne se mange ulike steder i USA.

Selv om nåløyet er trangt, spesielt for utlendinger, er målet å kunne spille i det amerikanske ligasystemet (MLS). I år har for øvrig to av mine lagkamerater blitt draftet til MLS. Uansett vil jeg, etter endt skolegang, ha en god utdannelse og fått mange gode opplevelser.

Det hadde selvfølgelig også vært moro å komme tilbake til Jerv, som jeg spilte for fra jeg var fem til jeg var 19 år.

Gleder meg til Express-spill

Nå gleder jeg meg veldig til å komme tilbake til Grimstad i slutten av april og spille for Express i 3. divisjon mens jeg er hjemme på ferie. Jeg setter stor pris på at Express gir meg muligheten til å spille med så mange kompiser og tidligere lagkamerater, i en flott klubb, med et bra sportslig opplegg og så mange fine mennesker rundt laget. Ambisjonene som nyopprykket lag blir jo å holde seg, men jeg tror også vi kan overraske litt. Så blir det jo selvfølgelig å vinne lokaloppgjørene, som blir ekstra gøye kamper å spille.