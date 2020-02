NM-opptur etter sykdom

Etter en kjedelig start på 2020 fikk jeg en fin opptur med helgas tremil. Det lover godt for resten av sesongen.

Langrennsløperen Sondre Ramse (21) fra Evje endte på 26. plass blant seniorene og 4. plass i U23-klassen på lørdagens tremil i NM. Dette bildet er fra sprint-prologen fredag. Foto: NTB scanpix

Sondre Ramse

Publisert: Publisert: Nå nettopp

UTØVERBLOGG: 2020 startet med sykdom for meg som gjorde at jeg gikk glipp av første renn helg på nyåret, scandinavisk cup på Nes. Etter en uke med pencillin ble jeg frisk og begynte å trene meg opp igjen mot norgescup/U23-NM på Lygna bare to uker etter. Jeg gikk inn i helga litt uvitende om formen var på plass, og presterte veldig variabelt. Jeg fikk ikke den følelsen jeg ønsket. Selv om ei ukes forkjølelse ikke høres kritisk ut, kan det ta lang tid før kroppen fungerer optimalt igjen på dette nivået.

Etter denne renn helgen håpet jeg å komme skikkelig i slag igjen og at kroppen skulle begynne å respondere bedre på trening og hardøkter mot NM på Konnerud kort tid etter. Som var et av sesongens store mål.

På vei mot mål på 15 kilometer i NM torsdag. Foto: NTB scanpix

Jeg fikk trent bra og følte meg klar for helgen. Første dagen var 15km skøyting der jeg håpet å slå godt fra meg ettersom dette er en av mine bedre distanser. Slik ble det ikke. Jeg endte på en sur 50. plass med en kropp som heller ikke nå fungerte optimalt. Denne følelsen fulgte med meg også på fredagens sprint der jeg havnet på en 48 plass, to sekunder unna avansement. Dette var veldig skuffende og jeg så mørkt på resten av helgen.

Siste dagen ble likevel en opptur på lørdagens 30 km klassisk. Dette ble ei veldig hard tremil der farten ble satt opp fra start. Kroppen fungerte bedre, endelig klarte jeg og presse meg uten å stivne helt. Jeg endte på 26. plass og 4. plass i U23-klassen, det beste jeg har fått til i NM-sammenheng. Jeg håper dette var et vendepunkt for min del og at resten av sesongen byr på enda bedre skirenn enn det jeg har fått vist så langt denne sesongen.

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 10:10

