Anette er Norges eneste landslagsutøver i sin klasse

Svaksynte Anette Londal (26) er eneste norske landslagsutøver i sin klasse. Hun skyter for medalje i para-EM i april.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Anette Londal fra Kvinesdal har drevet med bueskyting i åtte år. Her i aksjon med sin recurvebue i Oslo. Foto: Endre Vik Larsen

Brukergenerert innhold

Endre Vik Larsen Norges Bueskytterforbund

OSLO: – Jeg skjøt bra i min siste konkurranse, og målet er alltid å komme på pallen, sier Londal.

Den Oslo-bosatte kvindølen kan skilte med femteplass i VM i fjor og ble seinere den høsten nummer to og tre i en internasjonal konkurranse. Hun er født med sterkt nedsatt syn og konkurrerer i klassen «visually impaired». Der skytes det på en 80 centimeter stor blink fra 30 meters hold, hvor 10-ringen er omtrent åtte centimeter i diameter.

– Skal jeg ha håp om EM-gull, bør jeg skyte over 600 poeng. Regjerende mester skyter over 630 poeng, med verdensrekorden på 671, opplyser Londal.

I bueskyting skytes først 72 piler for å rangere utøverne. Når det er gjort, skytes eliminasjonsrunder, hvor de som er rangert lavest skyter mot de som er rangert høyest. Her skytes et sett-system. Den første til seks settpoeng går videre i eliminasjonsrunde og potensielt til gull- eller bronsefinalen.

Her er Londal sammen med sin coach, George Refseth, som også er trener i Oslo Bueskyttere. Foto: Endre Vik Larsen

Londal er utdannet fysioterapeut og bor og jobber i Oslo. Hun trener fire ganger i uka i innesesongen, fra to til fem timer om gangen. I tillegg er hun trener i Oslo Bueskyttere, og har flere styreverv. Hun trener også kampsporten kendo.

– Kendo er fint både som fysisk trening i seg selv og som mental trening for å bli en bedre bueskytter, sier Londal.

Hun medgir at det kan være litt ensomt å være den eneste norske landslagsutøveren i sin klasse, men er glad for at det internasjonale miljøet i denne klassen er så godt.

Foto: Endre Vik Larsen

– Vi hjelper hverandre med utstyr og annet og har en veldig god tone sammen, forteller hun.

Målet er å nå så langt som mulig som parautøver. Foreløpig er hennes klasse for liten til å kunne tas med i Paralympics, men det håper Londal vil endre seg med årene.

Foto: Endre Vik Larsen

– Det er fullt mulig å holde på lenge med denne idretten. Noen av de beste utøverne er godt oppe i 60-årene, poengterer hun.

Para-EM går av stabelen i Olbia, Italia 18.–26. april.

Se video fra para-VM i 2019 her: