Seier og bestemannspris i Tyrkia

Etter knepent nederlag i mine to siste proffkamper var det utrolig deilig å innkassere en dominerende poengseier i Tyrkia.

Publisert Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Kristiansanderen Andreas Skarvold Iversen (24) jubler etter seieren over Zoran Grozanic i tyrkiske Alanya. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Andreas Skarvold Iversen

UTØVERBLOGG: Mandag dro jeg hjem fra Alanya med min største pokal hittil. Jeg gikk denne gang proffkamp i kampsporten K1 (mine to siste kamper har vært i thaiboksing) mot den rutinerte kickbokseren Zoran Grozanic fra Serbia og dominerte i alle tre runder. Jeg kombinerte slag og spark veldig bra, noe jeg har jobbet godt med på trening. Jeg følte meg sterk både fysisk og mentalt.

Den siste tiden har jeg jobbet med en mental trener for å bli ekstra fokusert i ringen. Dette resulterte i at jeg vant bestemannsprisen for den beste kampen gjennom hele arrangementet. Styrken har jeg alltid med meg, i tillegg har jeg fokusert mer på det tekniske til denne kampen og forbedret fotarbeidet.

Foto: Privat

Jeg har også endret en del på kostholdsplanen og sluttet helt med godteri, så det gledet jeg meg til å spise masse av nå etter kampen. Jeg setter utrolig pris på støtteapparatet jeg har rundt meg og jeg vil gi en stor takk mine hovedtrenere Jørgen Pedersen og Ann Denlangu.

Jeg vil også takke alle mine fantastiske treningspartnere på Nak Muay. Jeg vil også takke for hjelpen fra Fighter Kickboksing. Ikke minst er jeg veldig takknemlig for all støtte fra venner og familie og mine sponsorer. De motiverer meg alle til å kjempe videre, og jeg ser fram til neste kamp.

Les flere innlegg av Andreas Skarvold Iversen her