Start-Viking: De klassiske kampene

Fra eliteseriekampen mellom Start og Viking på Sør Arena 12. mai 2013. Bortelagets keeper Rune Almenning Jarstein redder ballen foran Start-duoen Rolf Daniel Vikstøl og Glenn Andersen. Foto: NTB scanpix

Egil Imenes

Når Start og Viking braker sammen lørdag på Sør Arena, er det 108 år, 11 måneder, 19 dager og én time siden lagene for første gang møttes til duell.

De to klubbene har hatt et langvarig rivaleri, og noen av Starts desidert mest underholdende og minnerike kamper har vært mot nettopp Viking.

Jeg har tatt et dypdykk blant noen av de mest minneverdige oppgjørene mellom lagene i Kristiansand, og her tror jeg dere vil finne både ting som dere ikke visste, ting som dere visste (men kanskje har glemt) og noe som dere kanskje ønsker å glemme.

Tidenes første møte

16. juli 1911 Start – Viking 2-2

I 1905 ble klubben stiftet og fikk navnet Start etter forslag av alkejeger og våpenhandler P. J. Pedersens sønn, Daniel.

Foto: Fra Fædrelandsvennens arkiv

Klubben klarte aldri å arrangere en kamp i sitt første leveår, selv om de forhandlet lenge med Flekkefjord uten å bli enige. De første kampene gikk derfor mot «underofficereleverne», «seminaristerne» og «gymnasiasterne». Det ble også en kamp mot noen matroser fra en tysk flåte som gikk i land i Kristiansand. Etter hvert ble det også kamper mot Flekkefjord, Grane og Arendal.

Nesten seks år seinere, søndag den 16. juli kl. 17, skulle Start ta imot Viking fra Stavanger for aller første gang. Noen stadion var det ikke på tiden, men kampene ble spilt på Gimlemoen. Banen var ofte i elendig forfatning, ettersom militæret benyttet seg av området og lagde dype spor på spilleplanen. Som regel måtte spillerne selv jevne ut banen og grave grøfter for å lede bort vann under regnvær.

Det var også tilfellet da Viking kom på besøk for første gang. Ifølge kamprapporten i Fædrelandsvennen hadde det vært en regnskur som gjorde at banen var i «miserabel forfatning».

Lagene var før kampen forventet å være ganske «jevnbyrdige», men Viking viste seg å være overlegne i samspill og ballbehandling. Samtidig var de meget forbauset over at Starterne ikke kunne «ta’an paa hode». Men det første av mange klassiske oppgjør endte uavgjort 2-2, selv om Viking nektet å akseptere avgjørelsen.

Viking skal ha vært meget misfornøyde med resultatet etter at dommerne ofte dømte til fordel for hjemmelaget.

I Fædrelandsvennen var det også en liten tilleggskommentar:

«Saa et par ord til Publikum:

Opkast dere ikke til Overdommere ved hver Leilighed, og det maa ogsaa være mindre behageligt for fremmede Klubber at kjæmpe her, da de som igaar især blir udpebet og utstraalt ved hvert eneste uhledigt Spark.

Dette bør I søge rettet "Starter"»

Publikumsrekord på Kristiansand Stadion

1976-laget med bl.a. Trond Pedersen, Sven Otto Birkeland og Svein Mathisen. Foto: ikstart.no

31. august 1975 Start - Viking 0-1

Etter en litt treig sesongstart hadde Start fått opp dampen før hjemmemøtet med rivalen Viking. Molde var slått 3-1, Os 2-1, Lillestrøm 2-0, Vålerenga 2-0 og Rosenborg 1-0, før laget spilte 3-3 mot Brann i Bergen. Optimismen var på topp og folket strømmet til stadion. Hele 15.516 tilskuere stod nærmest oppå hverandre for å få med seg det store sørvestlandsderbyet, noe som til den dag i dag er Starts publikumsrekord.

Men Viking var serieleder og hadde heller ikke sluppet inn mål mot Start på bortebane i 12-klubbseieren. De hadde spilt 0-0 i Kristiansand det foregående året og hadde vunnet 3-0 i 1973. I bortekampen på våren hadde Start tapt 2-1, og Gunnar Jonassen hadde scoret målet for Start. Han hadde troen før hjemmemøtet.

– Det burde være vår tur denne gang, klarer vi å stille vårt sterkeste lag så skulle sjansen være der, sa Jonassen til Fædrelandsvennen.

Han mente også at de minst måtte ha uavgjort for å være med i gullkampen utover sesongen. Viking ledet serien med 22 poeng, foran Strømsgodset med 21 og Rosenborg og Start med 19.

Men selv med publikumsrekord, sviktet Sven Otto Birkeland, Reidar Flaa og de andre heltene på matta. Viking vant kampen 1-0 og Fædrelandsvennens kommentator skrev følgende: «Starts svakeste kamp på lenge, lenge. Matchen vil bli husket på grunn av publikumsrekorden og ikke det fine spillet.»

Målscorer Arvid Knudsen uttalte seg til Fædrelandsvennen etter kampen:

– Jeg hadde flaks med scoringen. Den spratt fra Trond Pedersen og til meg da han taklet meg, Da jeg forserte inn i feltet ble det bare gjort et klossete forsøk på å takle meg og jeg gled lett forbi. Jeg lukket øynene da jeg smelte til for fullt og visste ikke at det var mål før jeg så at ballen lå inne i nettet.

Start-trener Tor Røste Fossen uttalte seg også til avisen etter kampen.

– (Vi) gir heller ikke opp håpet om gull selv om Viking nå leder med fem poeng. Viking har sprukket før. Så sjanser har vi både til det ene og det andre valøret. Nå har vi også cupen å tenke på, vi ser fram til å gjøre en bedre innsats mot HamKam neste søndag.

– Dette var slett ikke dagen vår, vi må bare erkjenne at vi tapte for en bedre motstander. Viking spilte godt og virket meget solid.

Start slo Hamarkameratene 3-2 i kvartfinalen i cupen, men røk 0-1 mot andredivisjonslaget Bodø/Glimt i semifinalen. I serien endte Start på en tredjeplass, tre poeng bak Viking og med like mange poeng som Brann (andreplass) og Rosenborg (fjerdeplass).

Start banker Viking og fosser mot gull

1980-laget på treningsleir i Papendahl. Foto: ikstart.no

5. oktober 1980 Start - Viking 6-1

Start hadde ikke scoret mot Viking siden 1978, etter at de hadde tapt 0-3 hjemme og 1-0 borte i 1979-sesongen, og tapt 1-0 på bortebane tidligere i 1980-sesongen. Siste gang Start scoret mot Viking, var det backen Cay Ljosdal som var frampå.

– Den kampen husker jeg meget godt. Da scoret jeg etter seks minutters spill, men Per Henriksen, som ikke skal spille til søndag, utlignet da det gjensto 25 sekunder, sa Ljosdal før kampen.

– Til søndag må vi ha 15. 000 på tribunen. Det ventes 4000-5000 fra Stavanger. Og da vil jeg si at det er direkte svakt om ikke Kristiansand og resten av Sørlandet mobiliserer 10 000.

Start ledet serien med ett poeng på motstander Viking etter å ha slått Fredrikstad 3-1 og Skeid 4-0 på bortebane de to foregående kampene.

Målvakt Roald Rørheim fra Greipstad, som signerte for Start i jula 1977, men fikk sin debut i april 1980 etter 44 kamper på innbytterbenken, tenkte logisk før kampen.

– Holder jeg nullen i morgen, tar vi minst ett poeng, mens Viking taper minst ett poeng.

Målvakten var på vei bort fra klubben, etter å ha måtte slite benken til fordel for landslagskeeper Roy Amundsen, men skulle i 1980 bli klubbens førstekeeper. Og det var ingen pyse som stod i mål for Start. I en kamp mot Fredrikstad gikk det nesten galt for den uredde målvakten.

– Jeg fikk et bakhode i ansiktet. Tre av tennene skallet av og i tillegg røk to plomber. Det ser ut til at ei tann må på skift etter episoden, sa Rørheim til Fædrelandsvennen.

Kampen ble et fyrverkeri foran 12 382 tilskuere, og anført av dirigent Svein Mathisen og den fremragende midtstopperen Thor Einar Andersen, som begge ble kåret til kampens bestemann, vant Start hele 6-1.

Spesielt huskes to av målene: Jan Sigurd Erviks fulltreff i vinkelen fra 20 meters hold, og den flyende headingen fra Preben Jørgensen som ga laget 5-0.

– Start fortjener å vinne serien når laget kan spille så god fotball, sa Viking-trener Tony Knapp. Han tok for øvrig over som trener for Lillesand IL 27 år seinere og nå er bosatt på Jørpeland)

– To poeng til og mesterskapet er vårt. De to poengene bør vi skaffe oss mot Vålerengen i Oslo søndag, slik at vi slipper en nervekamp mot Rosenborg, sa Jan Sigurd Ervik etter kampen.

Slik skulle det da ikke bli, og Start gikk på et tap mot Vålerengen og måtte igjennom en nervepirrende kamp mot Rosenborg for å vinne gullet.

Start scorer tre ganger på fem minutter

Lagbilde 1981 med Thunberg, Aase, Mathisen, T. Pedersen, K. Johannesen m.fl. Foto: ikstart.no

13. juli 1981 Start - Viking 4-0

Det var året etter Starts andre seriegull, og for å holde seg i toppstriden måtte Start slå Viking i derbyet på Kristiansand Stadion. Laget stod med ti poeng på ti kamper, men det var også andre bekymringer i Start-leiren.

Stjernespiller Svein Mathisens kne skranglet, og han var usikker til kampen. Og det var slett ikke vanlig kost. Faktisk hadde Matta spilt 186 strake seriekamper uten å melde forfall. Han hadde spilt samtlige kamper etter at Start rykket opp i 1973! En ganske ufattelig prestasjon.

Men Svein ble klar, og han valset Viking i senk sammen med resten av lagkameratene. 7571 tilskuere hadde tatt turen til stadion denne mandags ettermiddagen, og de som valgte å bli hjemme, gikk glipp av en festforestilling. Ifølge Fædrelandsvennens reportasje kunne like godt kampen endte med 9-6, for så mange sjanser skapte lagene i dette spennende oppgjøret.

Svein Mathisen var i storform etter kampen og mente selv at han ikke kjente noe til skaden utover i kampen. På spørsmål om alle tilskuerne kommer tilbake etter en oppvisning som dette, svarte han.

– Nei, ikke de fra Stavanger ...

Kampen var jevnspilt fram til Kenneth Fjelde satte inn 1-0 på et hodestøt. Bare minuttet etterpå fikk Stein Thunberg en dobbeltsjanse som han banket i garnet fra ti meter, og da Kjetil Osvold satte inn 3-0 bak Erik Johannessen, var kampen så å si avgjort. Viking skapte sjanser i andreomgang, men Start og Olav Klepp scoret det eneste målet.

Karakterboka så meget bra ut etter kampen, men det var kun Matta som spilte til S.

– Dette var Starts julekveld. De fikk tre scoringer i en periode da vi spilte utmerket, og vi bare satt og ventet på Viking-scoring. I andreomgang fikk de en scoring på noe som ikke var en sjanse engang, sa en skuffet Viking-trener Tony Knapp til Rogalands Avis.

Start klarte ikke å gjenskape gullsesongen fra 1980 og vant bare tre av de neste elleve kampene. Det ble til slutt en åttendeplass på Sørlandets stolthet, mens Viking endte ett poeng bak seriemester Vålerenga.

Tidenes beste Startlag uten gullmedalje?

07. juli 1991 Start - Viking 4-1

Året er 1991 og et av de mest ikoniske Start-lagene herjer i Fotball-Norge. Med spillere som Myggen, Pettersen, Totto, Lydersen, Mouraru, Eftevaag og Strandli er kanskje dette «det beste laget som aldri vant gull».

Start hadde slitt litt i serieåpningen med tap mot Sogndal, Kongsvinger og Lyn, men hadde funnet formen med 5-0 over Rosenborg og 1-0 borte mot Brann i ukene før Viking-kampen.

Det var forventet rundt 10 000 tilskuere, og en ny provisorisk ståtribune skulle bygges ved det gamle garderobebygget. Før kampen var det usikkert om Pål Lydersen (magetrøbbel) og Frank Strandli (hinket av trening) skulle bli klare, men på kampdag var de fit for fight!

Ifølge Svein Mathisen hadde Start-trener Brede Skistad kanskje litt for mye fotball i tankene, for han fikk ikke start på båten da han skulle til kampen. Dermed måtte han slepes i havn. Han rakk kampen, men kom i kortbuksa og måtte bøtelegges av fotballstyret fordi han ikke stilte i dress!

14.386 betalende kom til Kristiansand Stadion, og anført av fotballfilosofen Brede Skistad, leverte Start nok en drømmekamp. Laget vartet opp med festfotball og knuste Viking 4-1, takket være mål av Morten Pettersen og et hat trick av Totto Dahlum. Bruk tre minutter og 26 sekunder og gjenopplev kampen i youtube-videoen ovenfor.

Viking-trener Benny Lennartsson forklarte Start-laget på følgende måte:

– Pål Lydersen var «magnifikant». Claus Eftevaag veldig god. Jørgen Hammersland brukbar. Midtbanen har stor kvalitet med nydelige pasninger fra Tommy Svindal Larsen og Erik Mykland. Frank Strandli spiller som på OL-landslaget – råsterk og solid. Og så har Start «Totto» til å score mål. Angrepet med Strandlis rå styrke og «Totto» Dahlums finslepne teknikk er gull verdt for Start.

Landslagsspilleren Erik Pedersen, som hadde takket nei til Start tidligere, hadde ikke en god opplevelse mot det som kunne blitt hans nye arbeidsgiver. Backen vartet opp med flere stygge taklinger på både Myggen og Totto, og etter 38 minutter tok Lennartsson ham ut.

– En stygg takling til, og det ville vært rett ut. Det tok jeg ikke sjansen på, sa Lennartsson.

Seieren førte Start opp på en andreplass på tabellen, ett poeng bak motstander Viking.

Men allerede i neste kamp sviktet Start og tapte 0-1 hjemme mot Sogndal. Laget tapte også hjemme mot Tromsø og Brann seinere i sesongen, og etter 0-0 i Stavanger i siste serierunde, måtte de se Viking vinne gullet og Rosenborg ta andreplassen foran seg på tabellen.

Åtte mål og nedrykk

Starts spillerstall i 2000-sesongen. Foto: ikstart.no

20. august 2000 Start - Viking 4-4

Det er sesongen etter at Terje Leonardsen sendte Start til himmels i Drammen, og som så mange var bekymret for, slet Start helt i bunnen av tabellen. Før kampen stod Start med fattige ti poeng på 17 runder og hele 46 baklengsmål.

Men faktisk var ikke den elendige innsatsen i serien det som sto i fokus før kampen.

Kun kort tid i forveien kunne Fædrelandsvennen avsløre at samtlige Start-kontrakter var ugyldige, noe som slo ned som en bombe i Fotball-Norge. En formell feil hadde gjort at samtlige kontrakter måtte skrives om og signeres på nytt, og det illustrerte litt av Starts hovedproblem. Det var verken elitenivå på spillere eller på klubbledelse.

– Jeg har lyst til å makulere kontrakten, sa Trond Nordseth etter at han ikke kjente igjen noe som helst av det han hadde avtalt muntlig med klubben.

Midtbanespilleren Tor Hammerborg reiste til Moss etter kun 45 dager i klubben, etter at han hadde fått nok av klubbens personalpolitikk. Han følte at han og familien hans fikk aldri hjelpen de trengte til å finne leilighet, og han måtte sende dem hjem og endte selv til slutt opp på et hotell uten muligheter til å lage mat.

Begeret var fylt for Hammerborg, og han ba om å bytte klubb, mens Starts daglige leder, Per Emil Wikøren, insisterte på at det kun var sportslige grunner for at Hammerborg flyttet. På spørsmål om han var fornøyd med måten de tok imot spilleren på, svarte han at «Ja, han hadde aldri hatt så god samvittighet»

Også Kristian Sørli og Helge Bjønsaas ventet i mange måneder på ny kontrakt og var svært oppgitte. Markedssjef Birger Wersland hadde sagt opp kun få måneder etter at han ble ansatt grunnet dårlige arbeidsforhold.

Start hadde, trolig som eneste eliteklubb, ikke sett seg råd til å ansette en sportslig leder i full stilling, og dette så ut til å få konsekvenser i hele klubben.

Men tilbake til kampen!

Start begynte å henge etter i bunnstriden, mens motstander Viking kjempet med Brann og Tromsø om sølvmedaljen. Start hadde ikke klart å holde intensiteten oppe i 90 minutter tidligere i sesongen og hadde tapt mange poeng i sluttminuttene. Det skulle også bli utfordringen i denne kampen.

Viking åpnet best og ledet 2-0 etter 16 minutter etter mål av Erik Nevland og Rikhardur Dadason, men to Sven Kloster-straffer sendte lagene til pause med 2-2.

I andreomgang var det en av landets beste kantspillere som viste seg fram. Stian Ohr banket inn et langskudd, før Lee Robertson pirket inn 4-2 til Start etter 65 minutter. Denne gangen måtte det da gå?

83 minutt: Erik Nevland får stå helt umarkert på ti meters hold og reduserer til 3-2 på volley.

89 minutt: Thomas Pereira får løpe 70 meter med ballen uten press og legger inn til Dadason som header ballen i mål.

Start taper igjen poeng i sluttminuttene og slipper inn sesongens 18.! mål i løpet av de siste 15 minuttene. Stian Ohr spiller til 9 på børsen, men etter kampen var han langt nede. Det samme var Start-trener Jan Halvor Halvorsen. Han var fortvilet og forbannet, sparket i reklameskilt og gjemte til slutt hodet i armene.

– Dere kan slutte å spørre meg nå, jeg har ikke svar på hvorfor vi faller sammen mot slutten, sa Halvorsen.

Viking tok et viktig poeng i toppstriden og lå dermed på en andreplass på tabellen. For Start var det åtte poeng opp til kvalifiseringsplass.

Start endte til slutt på 13.-plass med 21 poeng og rykket ned. Viking tok bronsen.

Start knuser Viking i jubileumsåret

Fredrik Strømstad, her etter 2006-sesongen Foto: ikstart.no

1. mai 2005 Start - Viking 5-2

Start feirer 100 år og spiller sin beste fotball på mange, mange år. De fleste av oss kjenner historien. Tom Nordlie kommer til Sørlandet og får en gjeng unge gutter til å levere over evne i kamp etter kamp. Nyopprykkede Start har slått Lillestrøm 3-1, Molde 1-0 på bortebane og spilt uavgjort 1-1 mot Lyn i Oslo. Laget ligger overraskende på en førsteplass i Eliteserien, og publikum strømmer til stadion foran møtet med Viking.

En liten time før kampstart lander også Start-supporter Jan Næss med innleid helikopter på Wilds Minne skole, etter å ha flydd fra niesens konfirmasjon i Egersund.

Hele 12.152 betalende er innenfor portene da hjemmelaget fikk en kalddusj etter bare sju minutter, da Peter Kovacs sendte gjestene i ledelsen. Fredrik Strømstad utlignet for hjemmelaget like før halvtimen var spilt, mens Marius Johnsen headet Start i ledelsen etter 34 minutter. Like før pause utlignet Egil Østenstad for Viking og lagene gikk til pause med 2-2.

Start malte på i andreomgang, men hjemmepublikummet måtte vente til det 80.-minutt før det eksploderer. Alex Valencia la inn og fant Bård Borgersen på bakerste stolpe. Han headet inn til Marius Johnsen som kastet seg rundt og brassesparket inn 3-2-målet. To minutt seinere var det innbytter Stefan Bärlin som punkterte kampen. Tom Nordlie sendte svensken innpå kun fem minutter tidligere for en sliten Bala Garba, og ga ham beskjed om å «avgjøre kampen!»

På overtid satte Alex Valencia inn det femte og siste målet, og Viking var knust sønder og sammen av et ungt Start-lag. Hæstad, Starts egen Gennaro Gattuso, briljerte på midtbanen sammen med Joey Hardason og Fredrik Strømstad, men i denne kampen fungerte hele laget.

Etter kampen ljomet It’s a beautiful day over høyttaleranlegget og Doffen Hæstad var på topp på alle spillerbørser. Mange mente det var på tide at unggutten ble tatt ut på landslaget, og kanskje allerede mot Italia.

– Kristofer er god nok. Han representerer noe friskt nytt, og har det landslaget har manglet i det siste; trøkk og vilje utover det vanlige, sa Erik Solér.

Tre uker seinere debuterte Hæstad, og lagkamerat Marius Johnsen, på landslaget mot Cristian Bolaños og Costa Rica. Og den fjerde juni startet Doffen mot Italia på Ullevaal og ble kåret til banens beste mot giganter som Pirlo, De Rossi og Vieri.

Start knuste både Rosenborg og Vålerenga på hjemmebane seinere i sesongen, men de tok bare ett poeng på de fire siste kampene og tapte gullet til Vålerenga med bare ett poeng.

Åpningskampen på Sør Arena

Foto: ikstart.no

15. april 2007 Start - Viking 1-1

Etter to års byggeprosess stod Sparebanken Sør Arena klar i 2007, og gamle ærverdige Kristiansand stadion lå forlatt i solnedgangen noen steinkast unna. Hele 14.448 tilskuere møtte opp for å overvære åpningen av Starts nye storstue, som kostet opp mot 500 millioner kroner. Det ble snakket om en ny æra for Start og Sørlandet.

– Vi snakker snart Champions League på Sør Arena, sa Ravnaas til Fædrelandsvennen.

Erik Solér var ikke snauere.

– I løpet av tre-fire år er vi Nordens beste fotballag.

Etter at Rune Andersen og mannskoret Gåsehud hadde pisket opp stemningen, var det klart for kamp.

Etter bare ti minutter fikk Start straffespark, men nervene spilte kanskje Stefan Bärlin et puss, og han dundret ballen høyt over mål. En sjansefattig førsteomgang ble etterfulgt av en sjansefattig start på andreomgangen. Men etter 74 minutter kom Vikings Søren Berg fram og utnyttet en stygg feilberegning i feltet av Rune Nilssen. Start lå under i åpningskampen.

Men så dukket timillionersmannen Ygor opp. Han steg fram fra sin posisjon i midtforsvaret og stupheadet inn 1-1. Sør Arena eksploderte! Og Start kunne tatt med seg alle tre poengene. Både Fredrik Strømstad og Morten Hæstad hadde sine sjanser i sluttminuttene, men et litt nervøst Start-lag spiller uavgjort i den aller første kampen på Sør Arena. Men guttene kjempet som løver, og med spillere som Ygor, Strømstad, Hæstad, Annan, Bärlin og David Nielsen, så dette ut til å bli en flott sesong for Start.

Det ble det dessverre ikke. Start vant bare to av de 17 neste kampene, og endte på en 13. plass. Nedrykket med nytt stadion var et faktum.

Storspill og nedrykk ... igjen

Ole Martin Årst og Start-lagkamerater jubler etter en tidlig Starts-coring i eliteseriekampen mellom Start og Viking på Sør Arena i 2011. Foto: NTB scanpix

16. april 2011 Start - Viking 4-0

Start styrte til en grei åttendeplass i 2010, så det var forventninger for laget foran 2011-sesongen. Det åpnet også flott med 2-0 i Skien, 5-1 mot Godset på Sør Arena, mens ble det tap 2-0 i den vanskelige bortekampen mot Tromsø.

Og publikum strømmet til Sør Arena, og da Espen Hoff sendte Start i ledelsen etter bare tre minutter, var det hele 11. 419 supportere var innenfor dørene.

– En drøm, en vill en!, stod det i Fædrelandsvennen.

Laget ble sammenlignet med sølvlaget i 2005, og Start skulle dominere sesongen med spillere som Solomon Owello, Espen Hoff og Ole Martin Årst.

Og det var nettopp Årst som skulle bli den store helten. Han løp på det ene tilsynelatende håpløse løpet etter det andre, men fant sjansene og scoringene som det bare var han som så. Storscoreren satte inn 2-0 og 3-0 før pause, mens 23 år gamle Christer Kleiven satte inn det fjerde og siste like før slutt.

Viking-trener, Åge Hareide, var naturlig nok svært skuffet etter kampen.

– Slike kamper river ut innvollene mine. Det er grusomt å se på. Jeg var selv en spiller som likte duellspill. Da sliter det ekstra å se at vi ikke trykker til utpå der, sa han til Fædrelandsvennen.

Start var serieleder og sportssjef i Fædrelandsvennen, Svein Enersen, var klar på at Drillo måtte se til Kristiansand og Kenneth Høie for sin neste landslagskeeper.

«Takk til Start-spillerne som ga supporterne en perfekt start på påskeferien», skrev Enersen i en kommentar.

Guttene tok kanskje en litt ekstra lang påskeferie, for etter Viking-kampen gikk det sju kamper til Start igjen hentet tre poeng. Start klarte aldri å opprettholde det gode spillet, og det ble til slutt kun sju av 30 seire og en 15. plass.

I lagets siste hjemmekamp ble det 1-6 mot Tromsø, og Start tok et flaut farvel med Eliteserien for denne gang.

Nå håper jeg laget skaper nye minner mot Viking til helgen!