KBK-duo med finaleseire i Danmark

Jonas Østhassel og Marie Mørk fra Kristiansand Badmintonklubb vant i helga mixed double sammen, samt hver sin single-finale.

Jonas Østhassel og Marie Mørk leverte godt spill i Danmark i helga og er i rute før junior-NM om knappe to uker. Foto: Privat

Shayan Jalilian Kristiansand Badmintonklubb

HERNING, DANMARK: I helga var det en tropp på 16 spillere KBK-spillere som hadde tatt turen til Ikast og Herning i Danmark for å kjempe om seiere. Dette var for mange en god gjennomføring før det som er sesongens store mål om to snaue uker, junior-NM i Bergen.

I Danmark er badmintonsporten veldig stor, og danskene har flere av de beste spillerne i verden på seniornivå. Derfor er også nivået skyhøyt blant de yngre, og de som hadde tatt turen fra Kristiansand spilte på nivå to og tre. To spillere fra KBK som spilte på nivå to, og som gikk hele veien i single og mixed double var Jonas Østhassel og Marie Mørk.

Førstnevnte vant herresingle-finalen i det som var en jevnspilt kamp, der han vant siste sett 21-19 mot Malte Friis fra Aalborg. I mixed double ble det en langt mer komfortabel finaleseier sammen med makker Marie Mørk, der Malte Friis og Laura Laursen ble slått 21-13 og 21-11.

I tillegg til å vinne mixed double gjorde også Marie Mørk en svært god figur i damesingle, der hun gikk hele veien og vant. I finalen møtte hun Olivia Johnsson fra Sverige, og tok seieren komfortabelt 21-13 og 21-15. Det var hun veldig fornøyd med.

– Jeg er veldig fornøyd med mine prestasjoner denne helgen. Jeg var litt bekymret før avreise til Danmark på grunn av sykdommen, men kroppen holdt. Det var god variasjon på vei til finalene, der vi spilte mot svensker, dansker og islendinger. I mixed double tapte ikke Jonas Østhassel og jeg et eneste sett, og vi vant fortjent. I single gikk det også veien, der jeg vant mot ei svenske i finalen. Jeg klarte å spille med et høyt tempo og slagene mine satt. Det er flott når treningen med KKG toppidrett gir resultater, var konklusjonen til en fornøyd Marie Mørk.

I tillegg til de gode prestasjonene til Jonas Østhassel og Marie Mørk, dunket også Selma Bjørnestøl til med seier i damesingle, nivå tre i U15-klassen. Det ble en jevn finalekamp mot Sille Rohde Bertelsen fra Horsens, der Bjørnestøl var sterkest i tredjesettet og vant 21-14.

Nora Omdal fra Kristiansand leverte også en flott turnering, der hun ble nummer to på nivå tre i damesingle, i en jevn kamp som hun tapte mot en islandsk landslagsspiller.

Nora Omdal ble nummer to på nivå 3. I finalen tapte hun en hevn kamp mot islandsk landslagsspiller. Det sier noe om hvor høyt nivået er i danske turneringer Foto: Privat