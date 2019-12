Pirates J15 var godt fornøyd med Danmark-oppholdet. Foto: Privat

Dansk thriller for Pirates J15

Etter en jevn kamp måtte J15-laget til Kristiansand Pirates gi tapt 34-38 mot dansk motstand.

Paula Rathsack Kristiansand Pirates

Forrige helg reiste Pirates J15 til Danmark for første gang. Der tilbrakte vi to gøye dager sammen, og fikk overnatte på en skole sammen hvor vi fikk muligheten til å trene og forberede oss til kampen. Det var jevn poengstilling mellom lagene gjennom hele kampen, men til slutt vant motstanderen 38–34.

Siden det bare ble én kamp valgte trenere og spillerne å ha en miniturnering etter kampen der lagene ble splittet og blandet opp i tre forskjellige lag, slik at alle kunne få litt mer spilletid. Lagene het The Raptors, The Tarentalas, og The Ice Queens. Lagene spilte mot hverandre og det var «Ice queens» som vant sammenlagt etter å ha beseiret de andre to lagene. Dette var en gøy tur der Pirates-jentene fikk muligheten til å ha det fint i utlandet, og en mulighet til å lære nye tips og triks fra motstanderen.

