Deltakerrekord i Det store ribbeløpet

105 entusiaster løp 1. nyttårsdag Kvadraturens gater på kryss og tvers.

Glade løpere før Det store ribbeløpet onsdag 1. januar gikk av stabelen for fjerde gang (i åpen form). Foto: Privat

Ole-Marius L. Mathiassen Arrangør Det store ribbeløpet

KRISTIANSAND: Byen vår har i det stille fått egen nyttårstradisjon, og undertegnede må ærlig innrømme at han er en smule stolt over å ha fått det til. Første nyttårsdag, litt før klokka 12, samles en det en gjeng løpeglade mennesker øverst i Elvegata. Det er deltakere fra Kristiansand Løpeklubb, Kristiansand Triathlon, Vågsbygd Runners og Arendal, samt ultraløpere og nysgjerrige mosjonister. Målet er å løpe samtlige av Kvadraturens gater på kryss og tvers og ende opp der en starter, øverst i Elvegata. Samlet distanse er omtrent 1,7 mil.

Som en slags «flash mob» iført joggesko løpes det i samlet flokk gjennom Kvadraturen. Mange har sportsklokker, og det digitale sporet vi etterlater minner sterkt om svoret på ei saftig juleribbe.

Slik ser løypenettet for Det store ribbeløpet ut, med start og mål i Elvegata. Foto: Skjermdump Strava.com

På treningsappen Strava. God jul, liksom! Turen, som i sin tid startet som en treningstur i romjula 2013, er for mange av deltakerne en enkel affære. Byen vår er jo som kjent ganske så flat, og tempoet er bedagelig. Men noen bryter grenser.

Det settes distanserekorder, mentale sperrer ryker, og tid i «rød sone» er for enkelte urovekkende høy. For enkelte anbefaler de avanserte sportsklokkene våre tre dagers hvile etter seansen. Alle får vi den samme belønningen. Lungene fylt av frisk luft, 17 blanke kilometer i treningsdagboka, og opplevelsen av et løpefellesskap det er vanskelig å sette ord på. Ribbeløpet vokser år for år, og denne gang valgte 105 løpeglade vekk nyttårshopprenn og sofaen for å løpe gatelangs i Kvadraturen. Det er selvsagt rekord!

Øyunn Bygstad hadde tatt turen fra Arendal for å delta. Foto: Ole-Marius Mathiassen Kåre André Djupesland. Foto: Ole-Marius Mathiassen

Anders Martinsen. Foto: Ole-Marius Mathiassen Espen Slemdahl. Foto: Ole-Marius Mathiassen

Fernando Bravo. Foto: Ole-Marius Mathiassen Solveig Aagaard Svahnström. Foto: Ole-Marius Mathiassen

Thomas Øderud. Foto: Ole-Marius Mathiassen

Publisert: Publisert 3. januar 2020 17:00

