Ett år som matredder

Jeg utfordrer deg til å minimere matsvinn fra og med i dag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Personlig trener Julie Rafoss (27) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Julie Rafoss Personlig trener

Dette har jeg kriblet etter å skrive om og nå har vi kommet så langt i 2020 at jeg kan oppsummere så godt som hele året for dere. Matredding har vært et stort fokus for meg i år og det gleder meg stort at det også blir mer og mer viktig for folk flest.

Jeg satt meg som mål for 2020 å kaste mindre mat. Det bestemte jeg meg for etter å ha sett Matsjokket på Nrk i november i fjor. Jeg ble helt rystet av å se hvor mye mat vi nordmenn kaster på årlig basis. Det er ille å tenke på hvor lav terskel det er for å bare kaste bort dyrebar og viktig mat og for meg viser det også veldig tydelig at vi på mange måter er alt for bortskjemte. Vi har det for godt og vi setter for lite pris på det vi har. Meg selv inkludert!

En slager hos oss – lomper/lefser med restepålegg og grønt. Foto: Privat

Fra november 2019 har jeg altså fokusert noe skikkelig på å unngå matsvinn. Det har vært en svært lærerik og bevisstgjørende prosess. Det har inspirert meg til å lage nye retter og kombinasjoner og det har også inspirert meg til å ta ansvar å faktisk spise opp selv om det ikke alltid frister. Det kan kanskje høres litt hysterisk ut, men så viktig for meg har det faktisk blitt. I tillegg er planlegging og mathandling viktige aspekter i prosjektet mitt. Handler man mer enn mat spiser må man enten fryse ned det som blir til overs i tide, eller lage alternative retter.

Her er konkrete tiltak vi har gjort:

– Planlegger ukas måltider ut ifra hva vi har i kjøleskap, frys og skap

– Kjøper kun det nødvendige. Grønnsaker helst i løsvekt.

– Blir det rester har vi laget lunsjer og alternativt tilbehør av det. F.eks. om vi har en liten bit agurk igjen så puttes den i en salat framfor å gå i søpla.

– Fryser ned grønnsaker vi ikke får spist opp i tide, tar dem opp seinere og bruker i wok, gryterett eller smoothie.

– Holder en konstant oversikt over innhold i frys (listesystem. Legger til på lista om noe puttes i fryses. Stryker ut på lista det som tas ut).

– Kjøper konsekvent datovare hvis noe av det vi trenger ligger i datovaredisken på butikken.

– Bruker opp hele grønnsaker og frukt. Om gulrøtter o.l. blir dvaskt legger vi det i vannbad.

– Klipsposer og tette bokser brukes til å bevare matrester best mulig i kjøleskapet.

– Brød skjæres opp i butikk, fryses ned og tas opp skive for skive ut ifra behov.

Crispisalat i vannbad, datovare torskepinner og lefserester etter taco. Foto: Privat

Jeg har ikke eksakte tall på hvor mye mat jeg, kjæresten og sønnen hans har kastet sammenlagt i år hjemme hos oss, men jeg tør å påstå at det er så lite som en bærepose totalt (hvor mesteparten har vært ting vi har funnet i bunnen av fryseren etter opprydning som hadde ligget for lenge ved starten av prosjektet). Vi har planlagt godt og sjelden kjøpt mer enn vi trenger og vi har blitt veldig gode på å bruke det vi har. Jeg sier ikke dette for å skryte, men for å inspirere DEG til å gjøre det samme! Det er nemlig ikke vanskelig visst man bare er bevisst og tar et valg om å gjøre en endring.

Jeg utfordrer deg her og nå til å minimere matsvinn fra og med i dag i din husstand. Sammen kan vi gjøre en forandring!

Les flere innlegg av Julie Rafoss her