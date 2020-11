Bruk opp grønnsakene!

Ved å skaffe seg oversikt over hva man har og med god planlegging er det fullt mulig å bruke grønnsakene før de blir dårlige.

Personlig trener Julie Rafoss (27) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Julie Rafoss Personlig trener

Det er en kjent sak at det kastes enorme mengder grønnsaker i Norge hver eneste dag. Grunnen til det er nok i stor grad at det er ferskvarer med kort holdbarhet og at vi rett og slett er for dårlige til å bruke dem opp. Dette har vært en liten kampsak for meg helt siden jeg så «Matsjokket» på Nrk, og siden da har jeg kastet minimalt med mat.

Jeg planlegger ukas middager ut ifra det jeg har i tillegg til at jeg legger ved grønnsaker i hver eneste middag. Grønnsaker kan også kuttes opp og legges i frysen, og grønnsaker som er blitt litt vasne kan bli gode som nye hvis man legger dem i vannbad.

Foto: Privat

«Trikset» jeg bruker aller mest er wok. Jeg woker alt mulig og lager så deilige middager! De aller fleste grønnsaker egner seg nemlig veldig bra i wok. Med en god woksaus til og ris eller nudler får du et nydelig måltid. For eksempel gulrot, blomkål, brokkoli, alle typer løk, kål (kutt opp i strimler), alle typer salat og paprika for å nevne noe. Grønnsaker man ofte har rester av etter andre middager som for eksempel taco.

Foto: Privat

Det er ingen grunn til å la grønnsakene ligge å råtne i kjøleskapsskuffen. Hiv alt i en wok! Jeg kjøper også ofte wokblandinger og grønnsakblandinger i datovaredisken i butikken. Ved å redde denne maten framfor å kjøpe varer med lang holdbarhet bidrar du til mindre matsvinn. Hvis alle gjør en innsats, kan vi sammen utgjøre stor forskjell. Ta en titt i kjøleskapet ditt i dag, kanskje du kan lage deg en spennende rett? Det er selvsagt ikke bare wok man kan lage. Gryterett eller suppe er også en fin måte å bruke opp grønnsaker på, eller ved å bake dem i form med kokosmelk for eksempel. Kun fantasien setter stopper for hva du kan finne på!

