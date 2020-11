Nøkkelspiller forlenger i Arendal

Jakob Rasmussen (33) har bestemt seg for å satse for fullt også neste sesong i Arendal Fotball.

Jakob Rasmussen (t.h.) gyver løs på sin sjuende sesong i Arendal Fotball, noe trener Roger Risholt setter pris på. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: – Vi opplever en restart i klubben nå, og jeg vil gjerne bidra som en av de bærende kreftene i dette, sier Rasmussen.

Arendal-Roger Risholt er svært glad for å ha den danske midtbanekjempen med også enda en sesong.

– Han bringer med seg rutine, kontinuitet og kvalitet. Derfor har han vært en ekstremt viktig spiller å få med i den fasen vi er i nå, sier Risholt.

Lengst fartstid

Jakob kom til Arendal Fotball i 2014 og er den enkeltspilleren med lengst fartstid i klubben. Han tar nå fått på sin sjuende sesong i klubben, og han har for alvor slått rot i byen. I løpet av disse årene har han også stiftet familie og fått en sønn. Nettopp familiesituasjonen var en av årsakene til at han denne gangen trengte litt ekstra tid på å bestemme seg for å forlenge kontrakten. Med småbarn hjemme er det en kabal som skal gå opp – også på hjemmebane.

– Jeg har veldig lyst til å fortsette med fotballen, og jeg føler fortsatt at jeg har mye å bidra med. Nå skjer det jo store endringer i klubben og det kommer mange nye spillere inn. Da føler jeg at jeg kan bidra litt ekstra, fordi det kanskje er viktigere enn noensinne å ha med noen av oss som har vært i klubben lenge, sier Rasmussen.

Bidrar for juniorlaget

Roger Risholt mener dansken nærmest må gå på kvoten for lokale spillere, fordi han har satt preg på klubben i så mange år – i tillegg til at han altså har etablert familie her.

– Han er en fantastisk fin fyr, og ingen kan være i tvil om hans kvaliteter som fotballspiller. Nå er han kanskje viktigere enn noensinne, sier treneren og viser både til spillforståelse, pasningsfot og Jakobs meget solide frispark som har bidratt med viktige scoringer for Arendal nesten hver eneste sesong.

Jakob har også påtatt seg å bidra rundt klubbens talentsatsing, og han har også sagt seg villig til å bidra rundt juniorlaget i en rolle som mentor og veileder for yngre spillere med høyt utviklingspotensial.