Fløy tapte mot serielederen

Fløy røk på et 2-0-tap borte mot Bryne lørdag.

Fløy-trener Nikola Trajkovic snakker til en skuffet gjeng i garderoben etter kampen. Foto: Dagfinn Grastveit

Dagfinn Grastveit, Fløy

TIME: Utgangspunktet for denne kampen var noe forskjellig for de to lagene som møttes til Fløys første kamp i sluttspillet i PostNord-ligaen. Mens Bryne stilte med det samme mannskapet som i sommerens seriekamp, stilte Nikola Trajkovic med fem spillere fra den kampen i førsteelleveren. Skader og utskiftninger på grunn av skolegang m.m. har gjort at det har blitt lite kontinuitet for sørlandslaget, og når man møter et meget bra besatt Bryne-lag, blir oppgaven vanskelig.

Kristiansander scoret

Hjemmelaget tok initiativet helt fra start. I den sterke medvinden hadde jærbuene et vedvarende press uten å spille seg til sjanser, før kristiansanderen Joacim Holtan scoret etter 12 minutter da han ble spilt gjennom og scoret sikkert.

Etter scoringen kom Fløy-gutta mer til hektene og etter kvarteret drev Mathias Grundetjern fint langs sida og la inn til Sebastian Fredriksen, men skuddet ble blokkert i siste liten. Deretter var det fortsatt Bryne som hadde et initiativ uten å skape de store sjansene. Etter 25 minutter drev Sebastian Fredriksen fint med ballen og spilte opp Luka Nakic i fin posisjon, men skuddet hans curlet like utenfor krysset. Like etter hadde Bryne en farlig sjanse etter frispark fra langt hold som gikk gjennom feltet og traff stolpen.

Etter dette hadde både Fløy og Bryne en stor sjanse hver. Fløys sjanse kom etter et fint raid av Anders Hella langs høyrekanten. Han la inn til Mathias Grundetjern som fyrte av er skudd som Bryne-keeperen så vidt fikk slått til corner.

Straffescoring

Like før pause scoret Thierry Dabove sikkert på straffe etter å ha blitt felt av Fløy-keeper Ante Knezovic. Foranledningen til straffesparket var svakt klareringsarbeid etter et Fløy-kast høyt oppe på Brynes banehalvdel, noe som fører til at en Bryne-spiller kom alene gjennom.

Andre omgang var forholdsvis jevnspilt og med lite sjanser til begge lag. Bryne kontrollerte etter hvert kampen, og Fløy skapte få sjanser til tross for hard jobbing over hele linja. Helt mot slutten fikk Mats Holt en skikkelig trøkk og måtte gå ut, og Fløy måtte spille med ti mann da innbytterkvoten var brukt opp.

På Fløy hadde Sebastian Fredriksen en meget bra første omgang, og Jone Bjerkreim Kleppa viste stabilt og godt spill på venstrebacken. Ellers godkjent innsats, men spillet bar noe preg av lite vilje til å ta initiativ og komme på løp offensivt.

Kvalik utenfor rekkevidde

Nå er det bare for gutta å nullstille til lørdagens kamp hjemme mot Egersunds IK. Nå som kvalikplassen synes å være ute av rekkevidde er det bare å senke skuldrene og spille gode kamper mot gode motstandere.

Med dagens seier ligger Bryne seks poeng foran Vard Haugesund og synes å ha stø kurs for opprykk til OBOS-ligaen. Fløy ligger på sjetteplass med sju poeng opp til kvalikplass og med fem kamper igjen å spille.

Fakta Kampfakta Bryne-Fløy: 2-0 (2-0) 2. divisjon menn avd. 2 1-0: Joacim Holtan (12) 2-0: Thierry Dabove (43) Tilskuere: 600 Dommer: Sondre Brudvik, Tertnes IL Gult kort for Fløy: Ante Knezovic Fløys lag: Ante Knezovic, Kaj-Stian Apeland, Mats Holt, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Tobias Henanger (Kristian Strømland Lien 77 min), Mathias Grundetjern (Arent-Emil Hauge 70. min), Thomas Nygaard, Sebastian Fredriksen (Andre Rosmer Richstad 70. min), Luka Nakic (Ole Fredrik Thorsen 70. min), Anders Omvik Hella (Dardan Dreshaj 57. min) Se full kampfakta her