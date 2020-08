– Jeg følte nesten jeg fløy da jeg begynte å løpe!

Denne uka hadde Gimletrolls damelag sine første treninger på Sparebanken Sør Arena. Spillere og trenere frydet seg.

Emma Sannæs Kristiansen gir toppkarakter til underlag og omgivelser på Sparebanken Sør Arena etter at første Gimletroll-trening på byens hovedarena er vel gjennomført. Foto: IK Gimletroll

KRISTIANSAND: – Det er en veldig flott bane å trene på. Jeg følte nesten jeg fløy da jeg begynte å løpe! sier Emma Sannæs Kristiansen (22), som er spiss på 2. divisjonslaget som kjempet om opprykk i fjorårssesongen, og nesten fulgte avdelingsvinner Sandefjord til døra.

Årets sesong har vært langt mer frustrerende for sørlendingene, som ennå ikke har spilt en eneste obligatorisk kamp i 2020. Når det blir seriestart er fortsatt uvisst, selv om Gimletroll foreløpig står oppført med sin første hjemmekamp på Sparebanken Sør Arena 16. august. Det er imidlertid høyst usikkert om sesongen kan sparkes i gang allerede neste helg, men i mellomtiden gleder i hvert fall jentene seg over at de endelig får slippe til i byens storstue.

Første treningsøkt på Sparebanken Sør Arena er i gang. Foto: IK Gimletroll

– Jeg tror det kan være veldig motiverende. Dette blir veldig fort mye mer seriøst og proft. Og drømmen er jo nå å få i gang kampene slik at vi kan invitere til jubel og glede, sier Kristiansen, med fjorårets fremganger friskt i minnet.

Sola skinte på Gimletroll-spillerne under oppvarming. Foto: IK Gimletroll

Møttes 11. mars

Allerede i vår ble det klart at Gimletroll og andre breddeklubber får ta i bruk Sparebanken Sør Arena som en konsekvens av en avtale mellom Start og Kristiansand kommune. Faktisk møttes kommunen, Start og Gimletroll for å diskutere treningstider og kampdatoer 11. mars, dagen før Norge ble mer eller mindre stengt på grunn av pandemien.

Lite å si på stemningen etter første økt på Sparebanken Sør Arena. Fra venstre: Emma Sannæs Kristiansen, Lena Solheim og Stine Alida Wahlin Hansen. Foto: IK Gimletroll

Dermed ble planene satt på vent, og det var først etter sommerferien arenaen ble åpnet for breddefotball. For Gimletroll gir det mulighet til tre ukentlige treninger på det nye kunstgresset, og spillerne var samstemte om at både underlag og omgivelser er noen nivå opp fra Gimletrolls egen lekegrind på Presteheia.

– Jeg synes også det var veldig spesielt å trene på et stadion hvor jeg bare har vært publikum før. Veldig godt underlag og fine forhold! Det gledes veldig til å spille kamper der, sier Julie Østrem (20).

Tommel opp fra Gimletrolls to mestspillende gjennom tidene, Martine Mæhle (t.v.) og Erica Nystøl. Foto: IK Gimletroll

Smitteverntiltakene er imidlertid strenge, og enn så lenge kan ikke spillerne bruke garderobene på arenaen. Det la imidlertid ingen demper på humøret under den første treningsøkta tirsdag kveld.

Merkedag

Trener Miguel de Freitas mener dette blir en merkedag for breddefotballen.

– Generelt mener jeg det er helt fantastisk og viktig at breddefotball, og spesielt fotball som spilles av kvinner, får lov til å trene og spille på Sparebanken Sør Arena. For spillere som drømmer om å komme langt i fotball, tror jeg at dette må føles som om drømmen nærmer seg. Et utrolig inspirasjonsmoment, sier de Freitas, som også er sportslig leder fotball i Gimletroll.

Gimletroll-trener Miguel de Freitas. Foto: IK Gimletroll

Han tror også at det kan bidra til å motvirke frafall av spillere som kanskje har vurdert å gi seg i det som har vært en vanskelig periode for mange.

– Å få lov til å trene og spille kamper på en så flott arena, er uten tvil en drivkraft til å satse på fotball. Jeg er ganske sikker på at dette også kommer å bety mye for rekrutteringen fremover, sier portugiseren.

Kom og se!

Hans mannskap har måttet trene med restriksjoner siden fotballbanene ble åpnet igjen, ettersom flere av spillerne er fylt 20 år. Første mulighet til å få opphevet disse tiltakene blir kommende uke, da fotballforbundet møter myndighetene til ny dialog om eventuell gjenåpning av breddefotballen.

Første økt på Sparebanken Sør Arena er over, og Martine Mæhle samler inn vester av blant annet Maja Kronborg og Thea Ingebretsen. Foto: IK Gimletroll

Uansett utfall av dette møtet, ser en entusiastisk Miguel de Freitas lenger fram i tid:

– Vi håper at Gimletroll med den muligheten vi nå får, kan bidra til at Sparebanken Sør Arena i framtiden fylles av fotballentusiaster som får se kamper der aktørene er kvinnelige fotballspillere. Jeg håper at når vi er tilbake i en mer normal hverdag, at dere som liker fotball tar dere tid til å komme og se på oss. Vi lover at vi skal gjøre alt for at dere ønsker å komme tilbake! sier han.

