Håvard Hoel Paulsrud (18) og Anders Rasmussen (21) fra FK Jerv kunne sist helg juble for serimesterskapet i FIFA. De fikk en sjekk på 120.000 kroner for seieren. Foto: Alek Pérez

Jerv-duo er Norges beste i FIFA

Etter flere utfordringer på veien skjerpet Anders og jeg oss nok til at vi vant årets seriespill i FIFA.

Håvard Hoel Paulsrud

Publisert: Nå nettopp

UTØVERBLOGG: Anders og jeg hadde en litt tøff start på sesongen. I gruppespillet var ingen av oss helt på. Vi spilte jevne kamper mot spillere vi vanligvis klarer å slå, men vi stakk likevel av med seieren i de tre første kampene. Helt til vi møtte Brann. Der røk vi begge på en smell som gjorde at vi tapte sammenlagt og fikk 2. plass i gruppen bak nettopp Brann. Noe vi der og da selvfølgelig var var misfornøyde med.

Etter dette tok jeg en liten pause fra FIFA. En uke etterpå spilte jeg NM og presterte skikkelig dårlig. Og de to neste helgene etter det leverte jeg mitt dårligste noensinne i ''Weekend League'' (en helge-turnering på FIFA). Da skjønte jeg at noe måtte gjøres. Jeg endret litt på taktikkene mine og var i skikkelig hardtrening den uka før serie-sluttspillet.

Foto: Alek Pérez

Sist fredag var det duket for playoff i Bergen. Vi møtte Vålerenga. Anders vant sin kamp 3-1 og jeg tapte min 3-1 og med et mål tapte i ekstraomgangene. Men etter denne kampen var spillet mitt helt på topp. De fem neste kampene våre gikk veldig greit. Med en målforskjell på 19-0 for meg og Anders som også leverte varene, ble det en grei oppgave å hente pokalen. Jeg følte meg ikke nervøs et sekund, og merket at jeg hadde full kontroll fra start til slutt,

FIFA er moro først og fremst fordi det er fotball. Omtrent alle som er glad i fotball og har spilt det selv, har også spilt FIFA. Den fotballforståelsen man opparbeider seg ved å se på og spille fotball er også svært svært viktig i FIFA. I tillegg er det kanskje ikke alle som er skapt for å spille fotball, som heller får muligheten til å gjøre det via skjermen.

Foto: Alek Pérez

FIFA er også annerledes fra fotball, for ting går mye kjappere der. En kamp varer i 15 minutter, og ting går generelt mye raskere. Så selv en person som ikke er så glad i fotball, kan synes det er gøy å se spille eller se på FIFA.

Også det at spillet er litt urealistisk når det kommer til finter og andre lekre detaljer, gjør at det blir morsomt å spille. Man får lekt seg på fotballbanen på en helt annen måte enn hva man gjør i vanlig fotball.

Foto: Alek Pérez

For gode spillere er FIFA er ikke lenger bare en hobby for moro. Det er mulig å leve av det som profesjonell utøver. Enten om man spiller bare for gøy eller om man har ambisjoner om å bli best, er det muligheter for begge deler.

Det varierer litt hvor mye jeg trener FIFA, for jeg kombinerer det med skole. Men til vanlig pleier jeg å trene rundt 20-25 timer i uka, litt mer om det er før en stor turnering. Det som også er viktig er å være i god fysisk form. Jeg trener fysisk trening 10-12 timer i uka i tillegg til å spille FIFA. Jeg går på idrettslinjen på videregående og får noe trening der.

Foto: Alek Pérez

Ambisjonene videre nå er først og fremst å få den landslagsplassen som jeg har drømt om så lenge nå. Å kunne stå der på Ullevaal stadion og spille i Norge-drakten hadde vært strålende. I tillegg har jeg en ambisjon om å kunne leve av dette. Jeg føler det er to mål som jeg ikke er så veldig langt unna å nå.

