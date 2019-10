Silje Moen Knutsen og Thomas Braaten under premieutdelingen. Braaten Offshore Racing

Norgesmestre i offshore

Pilot Thomas Braaten (14) fra Tvedestrand og co-pilot Silje Moen Knutsen (14) fra Drammen vant sist helg NM-gull i klassen 3J.

Sist helg gikk NM i offshore på Jarlsø utenfor Tønsberg av stabelen. PNM kjøres over to race og sammenlagtresultatet er avgjørende. 3J er båter som er ca. 4,5-5 meter lange med 60hk motorer som har en toppfart på ca. 50 knop. Du kan starte å kjøre fra du har fylt 13 år.



Teamet med Braaten/Knutsen hadde tøff racing i begge race. I det første racet kom de dårlig ut i starten og havnet bak, men i løpet av første runde klarte de å kjøre seg opp til en 2. plass. Denne klarte de å holde inn til mål. Før dagens siste og lengste race samlet teamet seg om taktikken for start og gjennomføring av racet. Det er viktig å få rett start sport å komme best ut på første bøye. Taktikken fungerte og temaet ledet fra start til mål. Seieren i race to ble avgjørende for at de kunne ta med seg seieren og tittelen årets norgesmester 3J 2019 hjem.



– Jeg føler alltid litt på presset med å levere. I båtsporten har pappa (Jan Trygve Braaten) et kjent navn og mange har nok da automatisk forventninger til meg. Men jeg prøver alltid å ha fokus på mine oppgaver race for race, og i dag gikk dette veldig bra. Pappa og jeg snakket taktikk og hvordan jeg burde legge opp racet før start i race to og det fungerte veldig bra, sier Thomas Braaten.



– Dette er bare så utrolig gøy. Vi startet sesongen med mye stang ut og tekniske problemer, men endelig fungerte det i begge racene. Det er kanskje mer enn en kan forvente å bli norgesmester første sesong en kjører, men dette skal nytes, når vi nå går inn i vinterdvale, sier Silje Moen Knutsen.