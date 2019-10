Fra venstre: Kaja Westbye (rekrutt 8 år), Ida Westbye (rekrutt u/12 år), Marie Sofie Dalen (rekrutt u/12 år), Danielle Øvre(litt øvet u/12 år) og Hannah Katrina Ågedal-Mortensen (mester12-14 år). Privat

KDK-freestylere imponerte i Norgesserien

Fem freestylejenter fra Kristiansand Danseklubb viste seg fint fram på Østlandet i helga.

Ane Omdal Aune, Kristiansand Danseklubb

For mindre enn 50 minutter siden

Fem freestylejenter fra Kristiansand Danseklubb reiste til Bingsfosshallen, Sørumsand for å delta i Norgesseriens Fdj9, som ble arrangert av danseklubben Move On i samarbeid med Norges Danseforbund.

Nye rekrutter

For tre av utøverne denne helg, ble dette deres første konkurransetur til Østlandet. Det ble en skikkelig flott konkurransedag, og KDK er veldig glade for de nye flotte rekruttene i klubben.

Kaja Westbye (8) her klar for sitt freestyle nummer. Hun danset fine runder i både freestyle og slowdance med den største utstråling og eleganse. Dette var Kajsas andre konkurranse ettersom hun debuterte på hjemmebane i august. Privat

Kaja Westbye (8)pyntet i fin slowdrakt og med to store, velfortjente pokaler etter nydelig runder på gulvet. Kaja er lillesøster til Ida som danser rekrutt u/12 år. Privat

Felles oppvarming og tøying før start. God oppvarming er viktig for å klare å yte optimalt og unngå skader. Fra venstre: Danielle Øvre, Hannah Katrina Ågedal-Mortensen, Ida Westbye og Marie Sofie Dalen. Privat

Som perler på ei snor sitter jentene klare for å innta gulvet. Privat

Premieutdeling slow åpen klasse 12-14 år. Nummer fem fra venstre med sin 5. plass: Hannah Katrina Ågedal-Mortensen Privat

Premieutdeling slow åpen klasse u/12 år. Nummer fem fra venstre med sin 5.plass: Danielle Øvre. Privat

Fra venstre: Marie Sofie Dalen og Ida Westbye. Disse tøffe venninnene tok sin første konkurranse utenbys på strak arm, og for Marie Sofie var dette hennes første konkurranse i det hele tatt. Privat

Marie Sofie har kun trent i kort tid og bestemte seg for å prøve seg på en konkurranse i norgesserien allerede nå for å se hvordan dette var. Sammens med Ida er de klubbens nykommere, og vi er så begeistret for dem begge. Det er flott å se slik utstråling og mestring av begge to på både trening og i konkurransesammenheng. Det ble en god konkurranseopplevelse på begge jentene.

Danielle Øvre (11 år, til venstre) og Hannah Katrina Ågedal-Mortensen (13) imponerte begge med å ta hver sin 5.plass i slowdance. Dette var virkelig godt prestert av begge to i konkurransens to største klasser med 39 påmeldte. Privat

For både Danielle og Hannah var dette deres første finaleplassing i FDJ slowdance utenbys. Meget glade og stolte jenter som klarte å nullstille seg og yte maximalt etter singelfreestyle som ikke helt gikk veien, og begge måtte se finaleplassen tapt der. Danielle danset semifinale, men gikk ikke videre. De var begge meget godt fornøyd da de innså at de var kommet til finalen i slow. Meget godt danset av begge med stor innlevelse. Både Danielle og Hannah-Katrina har hatt en flott sesong med nivåopprykk og gode plasseringer dette danseår. Dette gir skikkelig motivasjon videre til neste konkurranse som er Doty (Dancer of the Year), som også er sesongavslutningen.

Kristiansand Danseklubb har flere freestylere som stadig reiser til Østlandet for å konkurrere i Norgesserien. De aller ivrigste deltar på alle ti konkurransene i løpet av et år, mens andre igjen velger ut noen få. Det fine er at du bestemmer selv hvor ambisiøs du vil være. Det viktigste er å ha det gøy og kose seg. Mange foretrekker å kun komme på treninger, nyte idretten og vennskapet mellom utøverne. Freestylerne i klubben dyrker felles interesse på tvers av alder og nivå, og har det kjempefint sammen.

Freestyle er den danseformen som øker mest i popularitet for tiden, og er blitt verdens største danseidrett.

Snart årets høydepunkt

I Storbritannia er det enormt stort, og vi ser at på Østlandet tilspisser det seg og miljøet der inne er veldig stort i forhold til andre regioner her hjemme i Norge. Nå har vi i KDK, som aller første klubb utenfor region øst, allerede holdt en rankingkonkurranse i freestyle. Bergen skal i tillegg til KDK også arrangere FDJ neste år. Det er ti konkurranser i norgesserien i løpet av året, og det er flott at dette begynner å fordeles litt utover i andre regioner og at ikke alt tilfaller Østlandet.

Treningene framover nå blir det selvsagt mye fokus på nettopp Dancer of the Year (Doty), som arrangeres i midten av november. Dette er helt klart årets høydepunkt og den største konkurransen av alle. Jentene må pirke og finpusse koreografi slik at alt sitter som det skal.

Har du lyst å danse freestyle, trener KDK på Vågsbygd Samfunnshus, og nye kurs starter opp etter nyttår. På er introkurs i freestyle vil du lære deg grunntrinnene til både rask og rolig musikk. Koreografien inneholder løp, spinn, spark og hopp, i tillegg til mange andre forskjellige trinn og bevegelser. Freestyle er en moderne, uttrykksfull og variert dansestil som er energisk, eksplosiv og kombineres med eleganse og utstråling. Det er fysisk krevende og fantastisk gøy. Denne konkurransegreinen fenger mange unge da den kombinerer både en sakte og en hurtig stilart til fengende og trendy musikk.

Freestyle er slett ikke bare for jenter, og gutter er veldig ønskelig å fåinn i klubben. Flere gutter får heldigvis øyne opp for denne flotte sporten. I Storbritannia er denne sporten veldig stor, og verdens beste dansere er nettopp gutter derfra.

KDK har ved flere anledninger leid inn noen av verdens beste mannlige trenere fra England til treningshelger her hjemme, og det er alltid veldig inspirerende og lærerikt.