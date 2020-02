16-åring matchvinner i Arendal-Jerv

Matias Gløckner headet inn seiersmålet i onsdagens treningskamp på Norac stadion.

Publisert Publisert Nå nettopp

Matias Gløckner og Arendal vant onsdag kveld 2-1 hjemme mot Jerv i en treningskamp på Norac stadion. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Brukergenerert innhold

Trond Madsen Arendal Fotball

ARENDAL: Selv om det først og fremst var en treningskamp i februar, så var det også et lokaloppgjør med en porsjon prestisje involvert. Derfor ble Matias Gløckner også tiljublet av langt eldre lagkamerater da han satte inn matchvinnerscoringen 2–1 mot Jerv på Norac stadion onsdag kveld.

I en periode der treningsmengdene er tøffe, samtidig som treningskampene kommer tett, så hadde begge lag avtalt å stille med spillertropper som var sammensatt både av unge talenter og etablerte spillere. Dermed fikk de nærmere100 tilskuerne på Norac stadion en fin mulighet til å se hva vi har i vente - både i kommende sesong og når man ser litt lenger framover til dagens juniorspillere vil etablere seg på A-lagene.

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Arendal tok tidlig ledelsen ved Håvard Meinseth. Bare fem minutter ut i kampen satte han inn 1-0. Det ble også den eneste scoringen før pause i et åpent oppgjør som viste at begge lag følte det forpliktet å kjempe for seieren - selv i en treningskamp der det egentlig bare handler om å få svar på hvor i formutviklingen man er og hvordan relasjonene ute på banen fungerer.

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Kampbildet var jevnt også etter pause, men Jerv var kanskje noe giftigere i siste tredelen offensivt enn det de viste før pause. Likevel måtte de ha en dødball for å få uttelling. Simon Larsen så en åpning nede ved stolperota der Arendal-keeper Jonatan Byttingsvik kanskje ga bort litt for mye plass i "keeperhjørnet". Dermed sto det 1-1 midtveis i 2. omgangen.

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Men det var altså Arendal som kunne juble mest etter at 16 år gamle Matias Gløckner var årvåken og dukket opp på bakerste stolpe etter et fint Arendal-angrep. Junioren headet ballen kontakt i mål, og jubelen avslørte at unggutten syntes det var mer enn morsomt. Men de mer rutinerte lagkameratene jublet minst like mye på 16-åringens vegne.

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Dette var Arendals fjerde treningskamp i vinter - og den fjerde kampen uten tap etter å ha møtt Express (2-1), Vindbjart (4-1), Viking (1-1) og Jerv (2-1).

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Neste treningskamp er allerede kommende lørdag. Da møter Arendal det nyopprykkede eliteserielaget Sandefjord på bortebane.

STARTOPPSTILLINGENE:

Arendals lag: Leopold Walhstedt, Magnus Madsen, Dejan Corovic, Anders Hylen Pedersen, Filip Mang, Kim Kvaalen, Shariff Cham, Jakob Rasmussen, Redon Pllana, Markus Håbestad, Håvard Meinseth.

Jervs lag: Benjamin Boujar, Bjørnar Hove, Simon Larsen, Thomas Zernichow, Tobias Wangerud, Mohamed Badran, John Olav Norheim, Jørgen Myhre, Daniel Roppestad, Diego Campos, Michael Sarpong.

Publisert Publisert: 12. februar 2020 23:16

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler