Til topps i Sørlandets idrettsfestival

Denne gjengen vant herreklassen i fotball i helgas massemønstring.

Nav Lister vant herreklassen i fotball. Foran fra venstre: Karl Rødseth, Thomas Hægeland og Espen Hægeland. Bak fra venstre: Jan Dvorak, Ivan Jovic og Jon Erling Erlandsen. Foto: Fredrik Fredriksen

Sverre Larsen Bedriftsidretten Agder

KRISTIANSAND: I helgas årvisse arrangement var det kamper i bowling, curling, volleyball og fotball som sto på programmet. Det var curling og volleyball ved Idda Arena, bowling i Hannevika Bowling, og fotball i Sørlandshallen.

Rundt 400 deltakere deltok i fotball, 125 i volleyball, 50 i bowling og 30 i curling. Håndballen måtte avlyses grunnet for få lag.

Lokalsporten loddet stemningen blant noen av deltakerne, lederne og vinnerne.

Fredrik Fredriksen Foto: Sverre Larsen

Fredrik Fredriksen (64), leder av fotballturneringen på Sørlandets Idrettsfestival

Hvordan oppnår man gode resultater her?

– Man må fokusere på at fotball er et lagspill, der vi sammen kan komme langt og lykkes med spillet og opplegget. Lagene fungerer som et sosialt fellesskap. Noen av lagene kommer fra arbeidslivet, og noen kommer fra en sosial setting.

Anne sine høner vant dameklassen i fotball. Foto: Fredrik Fredriksen

Tikka Mo Salah vant miksklassen i fotball. Foto: Fredrik Fredriksen

Storcash vant oldboysklassen i fotball. Foto: Fredrik Fredriksen

Fra curlingturneringen i Idda Arena. Foto: Sverre Larsen

Unifon 1 var med på curlingkonkurransen. Tove Thoner Hauge (33, fra venstre), Marthe Wilson Klungland (27), Elisabeth Smith (26) og Andreas Marensius Halvorsen (20). Foto: Sverre Larsen

I curling var det laget Norce fra Stavanger som vant. Foto: Sverre Larsen

Andreas Marensius Halvorsen Foto: Sverre Larsen

Andreas Marensius Halvorsen (20), deltaker på Unifon 1

Hva er ditt forhold til curling?

– Jeg har aldri spilt det før onsdag. Det er viktig å bruke mye taktikk, og det går ut på å ha flest mulig steiner så nær midten som mulig inne i boet.

Fra volleyballturneringen i Idda Arena. Foto: Sverre Larsen

Adrian Glowacz Foto: Sverre Larsen

Adrian Glowacz (29), deltaker fra Polen

Hva synes du er gøy med volleyball?

– Jeg spiller på et polsk lag i dag og det heter Kristiansand Volleyteam. Vi trener og driver med litt aktivitet med volleyballen, også i utlandet. Variasjon og rivalisering er alltid gøy. Og vi ønsker å være best mulig.

Øyvind Svalastog Foto: Sverre Larsen

Øyvind Svalastog (56), deltaker fra laget Akademikerne

Hvordan når man langt i denne turneringen?

– Samspillet er essensielt. Vi som spiller på laget kjenner hverandre fra før. Den enkelte har en rolle, og så gjelder det å spille dynamisk og å spille godt i sammen.

Det var kun miksklasser som var med i turneringen. Og vinnerne kom fra Søgne!

Fra bowlingturneringen i Hannevika bowling. Foto: Sverre Larsen

Tom Haukom Foto: Sverre Larsen

Tom Haukom (60), leder for Bowlingsutvalget i Bedriftsidretten

Hva er spennende og gøy med å spille bowling?

– Det er variasjonen, og at det for de fleste går opp og ned. Man treffer mange kjente. Vi har et lavterskeltilbud, og derfor kan alle som ønsker det være med. Det er masse folk som deltar i et seriespill i bowling, og utfordringen er noen ganger å rekruttere flere nye!

Lise Haukom Nilssen Foto: Sverre Larsen

Lise Haukom Nilssen (32), deltaker fra Kristiansand kommune og medarbeider i Bowlingutvalget i Bedriftsidretten

Hva skal til for å spille bra?

– Det er fokus og konsentrasjon. Det er litt synd at ikke det er veldig mange med, men vi må glede oss med dem som er med, samtidig som vi ønsker oss flere spillere.

Trond Richard Aulie Foto: Sverre Larsen

Trond Richard Aulie (55), vinneren av bowlingturningen for menn

Hvorfor er bowling så gøy?

– Det er fordi du aldri kjenner utfallet på forhånd, men du prøver å oppnå et godt resultat når du holder på. Det er viktig å «lese» den banen som du til enhver tid er i og velge den riktige kula.

Merete Haukom (58), vinneren av bowlingturneringen for kvinner Foto: Sverre Larsen

