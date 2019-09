Fløy gleder seg til Vindbjart-kampen

FLEKKERØY: Det var et fokusert Fløy-mannskap som torsdag kveld gjennomførte siste treningen før kampen mot Vindbjart fredag kveld klokka 19.30 på Moseimoen. Trener Nikola Trajkovic poengterte viktigheten av å holde konsentrasjonen oppe, og fortsette seiersrekken for å kunne sikre seg opprykk så tidlig som mulig.

Oppgjøret mot de gamle rivalene fra Vennesla blir garantert ingen enkel oppgave, noe som ikke minst understrekes av en knallsterk 2-0-seier borte mot Staal Jørpeland sist. Vindbjart har vært gjennom et generasjonsskifte de par siste årene, og har gjort det bra i årets serie med en fjerdeplass hittil, og muligheter til å ta igjen Viking 2 på tredje. Kjetil Myrvold, Magnus Langerud og Robert Skårdal står for rutinen i laget. I tillegg ryktes det at den gamle storscoreren Øyvind Gausdal prepareres for dette oppgjøret.

På Fløy er Isak Reinhardsen, Erik Nuland Marcussen, Mathias Grundetjern og Omar Markovic er ute med skader, mens kaptein Jørgen Richardsen er tilbake etter skade. Fredagens oppgjør betyr mye for spillerne selv, Rægestimen og Fløysupportere ellers, så motivasjonen skal det ikke stå på.

Fløy leder med tolv poeng på MK med fem kamper igjen å spille. Med eventuell seier i fredagens oppgjør er opprykket omtrent sikret siden Fløy har 23 mål plussmål flere enn MK.

Nikola Trajkovic har tatt ut følgende tropp: Ante Knezovic, Andreas Olsvoll, Jørgen Richardsen, Anders Hella, Johan Kvame Naglestad, Henrik Andre Dahlum, Henrik Andersen, Jone Bjerkreim Kleppa, Tobias Henanger, Sebastian Fredriksen, Dardan Dreshaj, Ole Fredrik Thorsen, Magnus Ask Mikkelsen, Magne Karlsen, Andre Richstad, Lasse Sigurdsen, Christoffer Myhre og Matej Dekovic.