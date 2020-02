Sprudlet i Grane Games

Det var en stor Vindbjart-delegasjon som lørdag vendte nesa mot Arendal og innendørsstevnet Grane Games.

Vindbjart Friidrett-utøverne Leo Johannessen (f.v.), Peter Bronebakk og Johannes Hovet, alle G11. Foto: Privat

Siv Malterudbakken VIndbjart Friidrett

ARENDAL: I klassene 6-8 år stilte fire Vindbjartutøvere med full innsats og mange flotte resultater. I denne aldersgruppen føres det ikke resultatliste, men alle blir premiert for flott innsats.

I J10-klassen tok Emilia Widerøe Hodne nok en gang samtlige gull i sin klasse med sterke 6,6 på 40 m, 1,15 i høyde, 4,52 i kule og 3,30 i lengde. Denne jenta deltar ofte på stevner og har gjort det for vane å gjøre rent bord. Emilia er et skikkelig stortalent som er rask, eksplosiv og spenstig.

Emilie Widerøe Hodne, J10 Foto: Privat

I G10 var det stor konkurranse med opptil 12 startende. Her tok Tobias Harildstad gullet på 40 m med tiden 7,1 og nytt gull i høyde med et hopp på 1,05. Dette ble feiret på ekte Karsten Warholm-vis – ekte idrettsglede!

I J11 klassen leverte Lisa Verberne hele tre sølv med tida 7,1 på 40 m, 1,05 i høyde og 3,05 i lengdegropa. Meget godt gjort av en relativt ny utøver.

Vindbjart stilte ekstra sterkt i G11-klassen med hele fem atleter. I denne klassen var det opptil 13 startende, men våre gutter dominerte likevel toppen av resultatlista.

Tobias Harildstad, G10 Foto: Privat

På 40 m ble det gull til Sondre Rosseland (6,2) og bronse på Johannes Hovet (6,6). I tillegg tok Tobias Knobel, Leo Johannessen og Peter Bronebakk delt femteplass på tida 6,9.

I høyde ble det gull og ny pers på Sondre (1,35) og en sterk bronse av Tobias (1,20). Her fulgte også Leo (1,10) og Peter (0,95) opp på fjerde- og femteplass.

I kule ble det nok et gull til Sondre (9,26) og en flott fjerdeplass til Leo (6,76).

I lengde var det hele 13 startende i denne årsklassen. Likevel tok våre gutter gull, sølv og fjerdeplass. Gull til Sondre (4,39), sølv til Peter (3,56) og fjerdeplass på Johannes (3,50).

Sondre Rosseland(t.v.) og Tobias Knobel, begge G11 Foto: Privat

Kjetil Rosseland med hjelpetrenere gjør en flott jobb med 10- og 11-åringene våre. En topp gjeng hvor mange har vært med lenge. Dette ser vi nå resultater av. Vi håper å beholde disse flotte utøverne i klubben vår i mange år fremover!

Vindbjart Friidrett har per dags dato ca 150 aktive utøvere med partier fra alderen fem år og oppover. Fire ulike partier trener ukentlig med frivillige trenere som legger ned en enorm innsats for at barna i Vennesla skal ha et friidrettstilbud. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å drive friidrett, uavhengig av bakgrunn og økonomi, og har derfor en svært lav medlemskontigent. Allsidighet er viktig, og frem til 6. klasse trener alle partier kun én gang pr uke slik at ungene også skal ha mulighet til å delta på andre aktiviteter.

Nå gleder vi oss til utendørssesongen starter og vi kan ta i bruk vår nye, topp moderne friidrettsbane på Moseidmoen.

