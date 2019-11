Med full spenst i steget passerer sørlandshesten Iasi målstreken først sammen med sin trener Geir Mikkelsen på Forus tirsdag kveld. Arnfinn Roaldsøy

Iskald taktikk fra Mikkelsen

Geir Mikkelsen lot seg ikke lure til uoverveide taktiske grep med stallhesten Iasi på Forus tirsdag kveld. Den iskalde sørlandstreneren stolte fullt og helt på sin egen hest.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

For mindre enn 1 time siden

STAVANGER: Geir Mikkelsen har virkelig fått sving på seiershjulet etter at han flyttet trenervirksomheten sin til Sørlandets Travpark på seinsommeren. Tirsdag var det duket for ny stallseier da sju år gamle Iasi slo til med årets andre seier.

Mikkelsen lot seg ikke friste til å lures ut på noen villmannskjøring underveis, til tross for at tempoet i front var lavt fra start av, og favoritten Iron Transs R. etter hvert var å finne i tet. I andre par utvendig fant 48-åringen seg godt til rette, og ventet med å sette inn støtet til oppløpet kom til syne. På lette føtter svarte Iasi med å takke for taktikkhjelpen underveis, og forsvant ifra konkurrentene til sikker seier på 1.18,2/2570 meter.

Iasi har nå vunnet 13 løp på 53 starter så langt i karrieren.