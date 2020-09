Vellukka fotballskule i Åseral

Nær 70 barn pluss instruktørar har i helga vore i sving i Åseral idrettspark.

Helgas instruktørar: Bak frå venstre: Htee Soe DiGay, Alexander Smeland, Mohsen Rezaee, Aslak Forgard og Amir Sanayi. Framme fra venstre: Tonje Reiersdal, Ehmoosei Lat, Olav Heing. Ikkje til stades då bilete blei teke: Marthe Forgard og Johan Patrick Bredesen. Foto: Åseral IL

Nesten 70 barn i alderen 6 til 12 år har spelt og leika seg med fotball i Åseral idrettpark frå fredag til sundag. Gode og ivrige instruktørar og barn som likar å vera i aktivitet har storkosa seg 14 timar, i regn, sol, overskya og vind. Ein framifrå innsats frå alle gjer at det er knallgøy å laga eit slikt arrangement. Takk til alle som har bidratt til at me kan få til dette år etter år. Sjølv ikkje koronaen stoppar fotballskule i Åseral!



