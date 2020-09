Kristiansandere fikk sjelden utmerkelse

Terje Dag Østhassel og Trond Wåland ble på Forbundstinget utnevnt til æresmedlem i Norges Badmintonforbund.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Terje Dag Østhassel og Trond Wåland, begge fra Kristiansand Badmintonklubb, med helgas utmerkelse. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Shayan Jalilian Kristiansand Badmintonklubb

LILLESTRØM: Denne helga møttes klubber og kretser i badminton-miljøet til Forbundstinget, på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Det er en samling som holdes hvert andre år, der lover og regler samt styret i Norges Badmintonforbund velges.

For første gang på ti år ble det under middagen også utnevnt æresmedlemmer. Det er få personer gjennom historien som har fått denne utmerkelsen av Norges Badmintonforbund, og det er det øverste hederstegnet man kan få i denne idretten her i landet. Prisen gis til personer som har levert en særdeles stor innsats over lengre tid.

Trond Wåland har hatt en rekke verv i både norsk og internasjonal badminton. I tillegg har han vært president i Norges Badmintonforbund de ti siste årene. Han har nå valgt å gå av som president, og har fått denne utmerkelsen som et bevis på den viktige innsatsen han har gjort for badminton i Norge.

– Det er en stor ære å få denne utmerkelsen. Jeg setter veldig pris på å bli æresmedlem i forbundet, sier Wåland.

Terje Dag Østhassel, omtalt som Mr. Badminton i Kristiansand, ble også hedret som æresmedlem. Det er få personer som har betydd mer for badminton-miljøet i Norge enn Terje. Han hadde en viktig rolle i byggingen av Badmintonsenteret i Kristiansand, som på mange måter har blitt et sentrum for idretten i Norge. Terje har også gjennom mange år gjort en imponerende innsats for trenerutviklingen i Norge og Europa.

– Det varmer å bli satt pris på. Jeg har levd innenfor denne idretten i over 50 år. Det å bli anerkjent for arbeidet man har gjort for andre mennesker, setter jeg stor pris på. Jeg må bruke denne kvelden slik at det synker inn, sier en tydelig rørt Østhassel.