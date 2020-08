Sørlandets beste tennisspiller fyller 100 år

I sine velmaktsdager yppet Solveig Sørensen seg i tennis mot selveste Laila Schou Nilsen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Hjemme i Galgebergveien på sin 100-årsdag fredag 28. august fikk Solveig Sørensen blomster av Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Thor Einar Hanisch

Solveig er født og vokste opp på Väsby Seteri i Östergötland, Sverige. Hun ble oppfostret av sin far, godseier og papirprodusent Hugo Drangel, til ridning, tennis og jakt. De to første var aktiviteter som fenget henne i den grad at hun raskt ble en tennisspiller av rang og en fremragende rytter.

Allerede i 1937 ble hun distriktsmester i tennis for Linköping og i 1938 svensk juniormester i Stockholm. Også på seniornivå gjorde Solveig seg sterkt gjeldende i nasjonale og regionale turneringer i den sterke tennisnasjonen Sverige.

Solveig som svensk juniormester i tennis i 1940. Foto: Svenska Dagbladet

Som dressurrytter hevdet hun seg også på høyt nivå i sitt ridningsorienterte hjemland. I Norge ble hun så seint som i 1975 observert på Gimlemoen på sin fullblodshest Nicole under trening med den svenske OL-mesteren i dressur fra London 1948, Genàll Persson. Hun var da medlem av Kristiansand Rideklubb.

På dette bildet fra 1975 sees Solveig til hest med treneren Genàll Persson i bakgrunnen. Foto: Privat

Til Kristiansand i 1945

Det var en lykke for sørlandsmiljøet at Solveig bosatte seg i Kristiansand i desember 1945, som nygift med Einar Haakon Sørensen. Dermed fikk KTK av 1888, landets eldste tennisklubb, sin dyktigste kvinnelige tennisspiller gjennom alle tider. Hun kunne hevde seg på nasjonalt toppnivå mot en av Norges fremste idrettsutøvere gjennom tidene, Laila Schou Nilsen, som vant 85 NM-gull i tennis (i tillegg til olympisk medalje i alpint, to VM-gull i hurtigløp på skøyter, fire NM-gull i håndball, fem uoffisielle NM-gull i ferdighetskjøring med bil og deltakelse i fire billøp i Monte Carlo).

Her sees Laila Schou Nilsen (1919–1998) i aksjon på tennisbanen i 1961. Foto: NTB scanpix

Solveig yppet seg også mot størrelser som Lill Lind, Ida Wrede Holm, og selvfølgelig mot andre dyktige regionale som Signe Wroldsen, Beth Mund, begge KTK og Ellen Loe, da nr. 9 i Norge, og Sigrid Pripp, begge Arendal Tennisklubb.

Vurdert som Norges dyktigste

Solveig briljerte ikke minst i mixed double, der hun blant annet hadde en av de sterke Haanes-brødrene, Hans Jacob, som makker. I 1952 anså Morgenbladet Solveig som Norges dyktigste mixed double-spiller. Solveig var i likhet med Hans Heistein, Kaare Peersen m.fl. til inspirasjon for oss unge, som samtidig med henne begynte å spille i 1946 da flott nytt stadion kom til på Lund.

Dette bildet av mixed double-makkerne Solveig Sørensen og Hans Jacob Haanes sto på omslagssiden av bladet Norsk Tennis nr. 6 1952 og er sakset fra Aftenposten 14. august 1952. Foto: Norsk Tennis

Etter at Solveig avsluttet sin tenniskarriere, tok hun opp kunsthåndverk i form av teppeknytting og veving og laget kjoler, duker, servietter og golvtepper av ypperste slag og var representert på Norway Designs i Oslo. Akvarellmaling har hun også holdt på med i en årrekke, med atelier hjemme i Galgebergveien 11 i Kristiansand og i sitt annet hjem utenfor Funchal på Madeira. Nydelige blomstermalerier og malerier av norsk vinternatur og av Madeiras kystlinje, pryder familiemedlemmenes hjem.

Hageentusiast

Seinere ble bridge også en hovedinteresse. Hun vant spillekvelder i Kristiansand Bridgeklubb, også etter fylte 90 år. Sammen med sin makker og seinere års livsledsager Bjørn Dehli. Hennes hovedinteresse nå er hagen, og hennes lille kompanjong, den alltid velstelte tibetanske spanielen Teddy, som hun går sine daglige turer med.

Hennes mann Einar H. Sørensen, som drev familiebedriften S. Sørensen A/S og var belgisk konsul, gikk bort i 2002. Men Solveig følger fortsatt med i næringslivet, og er styreformann i familieselskapene E.H. Sørensen Eiendom AS og Sørensens Holdingselskap AS, som drives og utvikles i samarbeid med sønnen Christian, p.t. bosatt i Ed i Sverige.

Denne teksten er skrevet av Thor Einar Hanisch, sørlandsmester jr. i tennis 1948 og 1949 og senere KTK-formann, fortsatt veteranspiller