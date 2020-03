Pallplasseringer til KDK Freestyle

Tilda Jugnell og Iris Liene danser begge rekrutt u/12 år. Flotte nye utøvere, og gode venninner fra Sjøstrand Skole i Vågsbygd. For Tilda var dette hennes første konkurranse til Østlandet og hun danset seg helt til semifinale. For Iris var dette hennes aller første konkurranse i det hele tatt og hun gjorde en kjempedebut på golvet med meget gode runder. Flott prestert av begge to. Foto: Privat