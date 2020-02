Våg-utøvere på kretslaget

Lørdag er det duket for den årlig kretskampen hvor Team Agder, inkludert flere Våg friidrett-utøvere på laget, skal måle krefter med Telemark, Buskerud og Vestfold.

Fra Våg deltar Theodor Trægde Pedersen (60m, 200m, stafett 4x200), Anne Rundjord Lorentzen (600m),Lina Bertelsen (60m, kule, stafett) og Ada Sofie Saraste (60m, lengde). I tillegg stiller Rayan Rangassamy på 60m, 60m hekk, lengde, kule og stafett. Foto: Oddvar Iversen

Ida Marcussen IK Våg Friidrett

I fjor stakk Agder av med seieren, da stevnet ble arrangert i Sparebanken Sør Amfi i Arendal. Om det var «hjemmebanen» som gjorde det eller bare formsterke utøvere er usikkert, men med tanke på at stevnet i år skal foregå på den rekordraske banen i Rudhallen i Bærum, er det ikke utenkelig at Team Agder nok en gang kan gå seirende ut. Det blir et gledelig gjensyn for flere av Team Agder sine representanter, som sist helg hadde en eventyrlig konkurranse under Tyrvinglekene.

Følgende Våg-utøvere er tatt ut til å representere Team Agder:

Jenter/gutter 13/14 år

Anne Rundjord Lorentzen (600m)

Theodor Trægde Pedersen (60m, 200m, stafett 4x200)

Rayan Rangassamy (60m, 60m hekk, lengde, kule, stafett)

Jenter 15/16 år

Lina Bertelsen (60m, kule, stafett)

Ada Sofie Saraste (60m, lengde)

PS! Litt synd at vår allsidige Eirik Hasaas måtte melde forfall (pga. reiseplaner) til laget, da han kunne ha gjort en svært god jobb for laget.