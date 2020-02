Fløy-trio fikset topp kontringsmål mot Start

Dette trekløveret sørget for 1-1-scoringen i fredagens treningskamp mellom Fløy og Start.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fra venstre: Fløy-keeper Ante Knezovic, målscorer Lasse Sigurdsen og Henrik Andersen (som sto for målgivende pasning) i fredagens treningskamp, som endte 1-1 på Arkicon Arena. Foto: Dagfinn Grastveit

Brukergenerert innhold

Dagfinn Grastveit, Fløy

Flekkerøy: Det var på forhånd ventet et jevnspilt oppgjør på Øya fredag kveld. Elite mot PostNord viser seg ofte å bli jevnspilt i sesongoppkjøringen, og en intim Arkicon Arena med minstemål er uansett ingen enkel oppgave mot de spillerne Nikola Trajkovic rår over. Ti spillere har spilt kamper i Eliteserien og OBOS, og i tillegg har Fløy noen av de mest lovende unge spillerne på Sørlandet.

Tidlig Start-scoring

Start åpnet kampen med presist og hurtig pasningsspill som skapte problemer for et Fløy-lag som kanskje ble liggende noe lavt i innledningen. Samtidig som man ikke fikk satt inn press på ballfører. Start scoret tidlig, der de utnyttet en pasningsfeil på beste måte med fine kombinasjoner før Gudmundur Tryggvason avsluttet med et fint skudd ned i venstre hjørne for Ante Knezovic.

Fakta Kampfakta Fløy-Start 1–1 (0–1) 0-1: Gudmundur Tryggvason (8 min) 1–1: Lasse Sigurdsen (56 min.) Tilskuere: 200 Dommer: Jørgen Haga Fløy: Ante Knezovic - Kaj-Stian Apeland, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Arent-Emil Hauge, Tobias Henanger, Henrik Andersen, Anders Hella, André Richstad, Lasse Sigurdsen. Innbyttere: Andreas Olsvoll, Henrik Andre Dahlum (Inn for Tobias Henanger i det 83. minutt), Erik Marcussen, Ole Fredrik Thorsen (inn for Anders Hella i det 73. min), Sander Barstad Bergan, Daniel T. Eikeland, Dardan Dreshaj (inn for Andre Richstad i det 49. minutt) Starts lag: Amund Wichne – Eirik Wichne (Sander Sjøkvist fra 76’), Jesper Daland, Joackim Jørgensen (Damion Lowe fra 56’), Kristoffer Tønnessen (Henrik Robstad fra 73’) – Afeez Aremu (Erlend Segberg fra 61’), Adnan Hadzic – Mathias Bringaker, Eman Markovic, Gudmundur Tryggvason – Kevin Kabran (Kristian Strømland Lien fra 73’). Innbyttere: Jonas Deumeland, Espen Hammer Berger, Damion Lowe, Sander Sjøkvist, Henrik Robstad, Erlend Segberg, Espen Børufsen, Mikael Ugland, Kristian Strømland Lien

Utover i omgangen kom Fløygutta mer inn i duellene, og fikk justert presshøyden høyere opp i banen. Da jevnet spillet seg ut. Start hadde nok de største sjansene i denne omgangen, spesielt på dødballer. Men mot slutten av omgangen fikk Kaj-Stian Apeland og Jone Bjerkreim Kleppa sine sjanser, og spesielt Jone var nær scoring da han kom alene med Amund Wichne på fem-seks meter etter et sugende løp fra sin backplass.

Nygift innbytter

Trener Nikola Trajkovic formante gutta i pausen om å tørre å flytte ballen i laget samtidig som man var hissig i presset. Og det var nettopp det som skjedde. Med en nygift Dardan Dreshaj rett fra smokingen fikk man en ekstra spiller i press høyt i banen, og Startspillerne fikk mindre rom og tid til pasningsspillet sitt.

Det ferske ekteparet Dardan og Donika med sine respektive familier. Foto: Dagfinn Grastveit

Andre Richstad får en kjempemulighet til å utligne da han drar seg fint fri i feltet, men skyter utenfor fra kjempefin posisjon. I det 56. minutt kommer kampens høydepunkt denne iskalde ettermiddagen. Keeper Ante Knezovic kaster ut til Lasse Sigurdsen som er nede i forsvaret og hjelper til. Lasse spiller ballen til sin tidligere nabo Henrik Andersen, og begge setter turboen på langs Starts høyre side. Henrik passer ballen i riktig øyeblikk til Lasse som sender i vei et skudd fra 16-meteren som Wichne i Start-målet ikke får avverget. Kontringsspill i særklasse.

Andersen Fløys bestemann

Etter scoringen beholder Fløy initiativet i kampen, men de to desidert største sjansene er det Starts Kristian Strømland Lien som får etter kommunikasjonssvikt i Fløy-forsvaret.

Alt i alt var uavgjort et greit resultat etter at Fløy hadde overtak i banespillet utover i kampen, mens Start hadde de største sjansene.

Best på et jevnt bra Fløy-lag var en småsyk Henrik Andersen som spilte seg fint opp etter en noe nølende åpning på kampen. Litt ekstra ros til backene Jone Bjerkreim Kleppa og Kaj-Stian Apeland.

PS! Stor takk til de tøffe gutta på G-10 (Kenneth Follerås og Martin Thomassen trenere) som var ballhentere i det ufyselige været.

PPS! Sebastian Fredriksen og Mathias Grundetjern sto over på grunn av skader. Jørgen Richardsen på bryllupsreise og Christoffer Myhre ikke tilgjengelig for spill ennå.