Vennesla-bosatte Julie Rafoss (26), som jobber som personlig trener, har skrevet dette innlegget.

Lite tid til trening? Her er effektive tips

Med disse enkle rådene kan du få maksimalt utbytte av korte treningsøkter.

Julie Rafoss

For mindre enn 2 timer siden

Mange av oss har begrenset tid til trening i en hektisk hverdag. Lite tid setter høyere krav til planlegging og selvdisiplin. Man må gjøre det man kan med den tiden man har.

Om man ikke planlegger økta på forhånd, er det mye større sjanse for at man ender opp med å være ineffektiv eller å bruke tid på mindre viktige ting. Om du er blant dem som har lite tid til trening og sliter med å få til gode treningsøkter, har jeg noen helt konkrete tips til deg.

Planlegg økta i forkant

Når jeg vet eksakt hva jeg skal gjøre, skriver jeg det inn i loggboka min. Derfra kan jeg bare føre repetisjoner, sett og belastning rett inn i loggen. Jeg har også mulighet til å sette opp øvelser som er første prioritet, og dermed få gjort det viktigste. Har jeg da ekstra tid kan jeg legge til mer om jeg ønsker.

Sett opp starttid og sluttid i telefonkalenderen

Da vet du eksakt når du skal starte økta og når du skal avslutte for å rekke de andre planene du har på agendaen. Vær nøye med å faktisk sette i gang når du skal, hvis ikke blir det vanskelig å følge planen du laget dagen før.

Velg øvelser med omhu

Begrenset tid betyr at man må velge smart. Øvelser som involverer flere muskelgrupper er lurt å benytte seg av framfor isolasjonsøvelser. Om du har spesifikke mål du skal nå, sett de øvelsene som er viktig for nettopp dette, først i økta. Sørg også for å få en helhet slik at ingen muskelgrupper blir utelatt.

Kutt ned på antall sett

Det er bedre å kutte ned på antall sett enn å kutte bort øvelser fullstendig. Du kan også spare mye tid på å benytte deg av supersett (to øvelser gjøres etter hverandre uten pause) eller myoreps.

Myoreps kort forklart:

Metode 1: Du finner en vekt du klarer 12–15 reps med. Start med 12–15 reps, pust fire ganger, ta 3 reps til, pust fire ganger og gjenta helt til du ikke klarer mer.

Metode 2: Du finner en vekt du klarer 20–25 reps med. Start med 20–25 reps, pust fire ganger, ta 5 reps til, pust fire ganger og gjenta helt til du ikke klarer mer.

Lag en ukeplan – med backup!

Hvilke dager er det realistisk at du får trent? Skriv det ned i kalenderen. Legg også gjerne til en ekstra tidslomme slik at du kan bruke denne i backup dersom noe viktig kommer i veien for noen av de andre øktene.

Søndag er en perfekt dag å planlegge uka på. Du vil ikke angre!

