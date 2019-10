Trine Åknes Eikhom fra Evje ble nummer to i Norges sterkeste kvinne - 82 kilo i Møglestuhallen lørdag. Privat

Helt «sjokka» etter NM-sølv

Jeg ble fullstendig satt ut da jeg fikk andreplass i min klasse i Norges sterkeste kvinne.

Trine Åknes Eikhom

UTØVERBLOGG: Sist lørdag skulle Norges sterkeste mann og kvinne kåres i Møgestuhallen i Lillesand. Det var fem vektklasser denne dagen. To for kvinner og tre for menn.

For kvinner var vektklassen -63 kg og -82 kg, og jeg konkurrerte i sistnevnte. Denne vektklassen har blitt økt fra -75 til den internasjonale standarden -82, så da kunne jeg bare spise med god samvittighet. Det var godt å ikke stresse med å kutte vekt før en så stor konkurranse. Jeg veide inn på 77,3 kg. Jeg fikk 2.-plassen totalt og ble helt satt ut da jeg fikk den. Jeg er i grunnen det ennå! Jeg havnet likt på samme antall poeng som Hanne Gausland på tredjeplass, men jeg fikk sølv ettersom jeg vant en øvelse.

For menn var for øvrig vektklassene -80 kg, -90 kg og -105 kg.

Fra venstre: Sølvinner Trine Åknes Eikhom, gullvinner Cecilie Wormdahl, bronsevinner Hanne Gausland og til høyre Emma Aanerud på fjerdeplass. Privat

Jeg hadde en god oppkjøring følte jeg. Jeg spiste masse mat, og en god «deload» før konkurransen gjorde at kroppen føltes fin på konkurransedagen. Eneste unntak var at jeg var kjempenervøs, og måtte brekke meg fra tid til annen. Men jeg visste jeg måtte få i meg mat før konkurransen og spise jevnt mellom øvelsene. For jeg skulle gjennom fem bøse øvelser som krever mye.

Til alle øvelsene, unntatt farmer’s hold, var det satt av 60 sekunder per øvelse.

Trine Åknes Eikhom (t.v.) sammen med Gry-Anita Opdal fra Grimstad, som vant sølv i −63 kilo. Privat

Litt rart å tenke på at man trener så hardt for noe som bare tar rundt fem minutter å unnagjøre. Men det er mye hardtrening over tid, og man må trene på svakheter og teknikk. Jeg har fortsatt mye å lære. Men dette er den beste sporten i mine øyne. Det er sykt gøy og se hvor sterk man kan bli over tid og hvor mye mestringsfølelse det gir og det er et godt miljø blant utøverne, spesielt damene, synes jeg.

Første øvelsen var pressmedley: Apollon’s axle og stokkpress som skulle presses fra bakken og opp over hodet annen hver gang. Min vektklasse hadde 55 kg og 65 kg.

Her hadde jeg god kontroll på vektene, med det var litt verre med kondisjonen min.

Den andre øvelsen var yoke 210 kg 15 m x 2. Jeg har mye å terpe på teknikk her, men har ikke mulighet å trene med yoke i hverdagen.

Tredje øvelse var farmer’s hold med 85 kg i hver neve. Man skulle stå så lenge man klarte her. Denne øvelsen er vond, og her trengs det grepsstyrke, viljestyrke og høy smerteterskel. Jeg kunne nok klart bedre i denne, men det begynte å skli ganske fort. Jeg klarte å stå i ca. 36 sekunder. Dette er virkelig lange og seige sekunder.

Fjerde øvelse var Apollon’s markløft for reps på 110 kg. Denne øvelsen vant jeg, og jeg klarte 20 repetisjoner. Dette var stor forbedring fra det jeg har hatt på trening, så jeg er utrolig fornøyd med denne øvelsen. Her trengs ikke bare styrke, men også mye utholdenhet.

Femte og siste øvelse var stein på 100 kg for reps opp til ca. 120 cm på kasse. Denne øvelsen var jeg mest spent på, for har ikke løftet stein mange ganger før. Jeg synes dessuten høyda var skremmende med tanke på at jeg kun er 163 cm selv.

Jeg vil takke alle som stelte i stand konkurransen, crew, dommere og publikum, det var en fantastisk dag!

Vinnerne i de fem klassene var:

Kvinner - 63 kilo: Janne Grandalen

Kvinner - 82 kilo: Cecilie Womdal

Menn - 80 kilo: Tom Glessing

Menn - 90 kilo: Kjetil Finnes

Menn - 105 kilo: John Emil Westby

