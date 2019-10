Erlend Jerstad vant både Order of Merit og ble Årets Gutt 2019! Her sammen med turneringslederne Jørn Hannevik og Lasse Kleven. Glenn Ugland

Årets Order of Merit-vinnere kåret i Bjaavann Golfklubb

Det ble en veldig spennende sesong, hvor vinneren av herrenes Order of Merit ikke ble avgjort før på årets siste turnering.

Glenn Seland Bjaavann Golfklubb



KRISTIANSAND: Først en stor takk til alle som har stilt opp på klubbens turneringer i 2019 sesongen. Dette innbefatter ikke minst medlemmene i Turnerings-, Dame- og Herre-utvalgene som har stått på for oss andre. Vi må heller ikke glemme banemannskapet som har sørget for at banen har vært bra. Tusen takk til alle!

Turneringene på Bjaavann er svært viktige for klubben, både sosialt og sportslig, og som i tillegg gir inntekter til klubbkassa

Deltakelsen har i år vært:

* 214 spillere i Order of Merit herrer

* 31 spillere i damenes Order of Merit

* 158 gutter spilte en eller flere Color Line Guttetirsdagsturneringer

* 25 ulike damer deltok på Damedagen

Order of Merit har gått over 25 turneringer, med et poengsystem som gir 12 poeng for seier, 10 for andreplassen, og videre nedover til 2 poeng for 10. plassen.

Order of Merit – Topp 10 – Herrer (antall turneringer i parentes)

Erlend Jerstad (16) 103 p Pemba Lama Tamang (25) 89 p Morten Tjessem Våge (15) 87 p Olaf Røed (18) 84 p Even Albert (10) 76 p Trond Nilsen (18) 63 p Glenn R. Ugland (24) 61 p Alf Børge Birkeland (19) 60 p Erlend Kvanneid (20 turneringer) 59 p Kenneth Urdal (21) og Stig Rune Selle (19), begge med 54 p

Margot Pedersen vant både Order of Merit og ble Årets Dame 2019. Fra venstre: Lisbeth Lunden, Margot Pedersen, Hien Pham og Anne-Marie Schumann. Glenn Ugland



Order of Merit – Topp 5 – Damer

Margot Pedersen (12) 86 p Anne Marie Schumann (12) 71 p Hien Pham (9) 62 p Lisbeth Lunden (7) 60 p Jenny Ann Liebermann (7) og Marianne Stordal (7), begge med 33 p



Guttetirsdagen 2019 – Årets Gutt

Erlend Jerstad (12 tirsdager) 68 p Stig Rune Selle (15) 53 p Pemba Lama Tamang (18) 52 p



Guttetirsdagen 2019 – Årets Gutt 50 år+

Pemba Lama Tamang (18) 86 p



Dametirsdagen 2019 – Årets Dame

Margot Pedersen (10 tirsdager) 65 p Lisbeth Lunden (10) 60 p Anne Marie Schumann (11) 50 p