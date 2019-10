Red Shankly R.S., som eies av Kristiansand-karene Vemund Hansen og Michael Taanevig, vant overbevisende på Bjerke onsdag kveld. Hesteguiden.com

Enorm prestasjon av Red Shankly R.S.

Geir Mikkelsens Red Shankly R.S. leverte et toppløp da han knuste sterke konkurrenter på Bjerke onsdag kveld.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

OSLO: Geir Mikkelsen begynner virkelig å finne formen på sine stallhester etter at han flyttet hele sin virksomhet til Sørlandets Travpark tidligere i høst. Onsdag kveld tok sørlendingen med seg to stallhester til V75-omgangen på Bjerke, og markerte seg ettertrykkelig for hele trav-Norge.

Mikkelsen valgte selv å kjøre Highland Breeze og overlot tømmene bak Red Shankly R.S. til Dag-Sveinung Dalen. Dalen, nummer to på kuskestatistikken her til lands i år, tok vel vare på sjansen bak lekre Red Shankly R.S. Etter en smått fantastisk sisterunde i sporene, etter å ha sittet sist da det gjensto en runde til mål, slagget den røde vallaken seg først midt på oppløpet og satte sterke konkurrenter ettertrykkelig på plass.

Kuskekometen full av lovord

Kuskekomet Dalen, med hele 144 seire på samvittigheten så langt i 2019, var full av lovord etter løpet:

– Det gjør jobben min svært enkel når jeg får låne hester som presenteres i så flott skikk som Red Shankly R.S. Det er bare å la seg imponere av den jobben hele teamet til Geir Mikkelsen legger ned i stallhestene, var den rosende omtalen fra mannen som seiler opp som landets framtidige kuskechampion den dagen Eirik Høitomt velger å trappe ned.

Rørt oppasser

Oppasser for Red Shankly R.S. er Synne Høitomt, datter til Mikkelsens samboer. 20-åringen var rørt på seremoniplass etter løpet.

– Det begynner virkelig å løsne for stallhestene våre nå, mye av årsaken er de gode treningsforholdene vi har på banen hjemme. Red Shankly R.S. betyr en del ekstra for meg, bare se på ham da, sa Høitomt og rettet blikket ut i banen hvor majestetiske Red Shankly R.S. skrittet ned etter seieren.

Vinnertida ble fine 1.14,6a/2100 meter. Red Shankly R.S. eies av Kristiansand-karene Vemund Hansen og Michael Taanevig.