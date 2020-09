Gleder seg til Rally Sørland-duell

Anders Grøndal og Frank Tore Larsen har vært raskest med de internasjonale firehjulsdrevne bilene i de tre første NM-rundene. Lørdag møtes de i Rally Sørland i Mandal.

NM-leder Anders Grøndal fra Asker & Bærum Motorsport (t.v.) ser fram til å knive mot Frank Tore Larsen fra NMK Modum & Sigdal, som vant forrige NM-runde og som ligger på andreplass i sammendraget etter tre NM-runder. Foto: Norsk Bilsport

Hallgeir Raknerud Norges Bilsportforbund

MANDAL: – Rivaliseringen med Anders er som alltid veldig spennende og jeg forventer at det kommer til å bli en hard og jevn kamp i helga, sier Frank Tore Larsen og utdyper:

– Jeg trives veldig godt på etappene rundt Mandal og det er mine favoritter i NM. Formen er god, vi har hatt en god oppladning til løpet og gleder oss masse!

Over 60 deltakere

Til tross for både mild vinter og covid-19 er det så langt i år blitt avviklet tre NM-runder i rally. Lørdag er det klart for årets fjerde runde, når over 60 deltagere stiller til start i Rally Sørland i Mandal.

Rally Sørland innleder tradisjonelt sommersesongen for rallyfolket. Men i år var det umulig å få avviklet løpet i månedsskifte april/mai som først planlagt på grunn av Korona-pandemien. Men arrangørklubben, Kristiansands Automobilklubb (KAK), ga ikke opp. De slo sammen sine to løp Rally Sørland og Sørlandssprinten til et NM-arrangement som avvikles førstkommende lørdag. Et noe redusert omfang i forhold til et normalt NM-løp, men i de spesielle tidene vi opplever vil det bli et meget godt løp.

Ønsker ikke publikum

Det skal kjøres tre forskjellige fartsetapper to ganger under løpet. Den lengste etappen er 26.36 km. Totalt blir det 95,7 km med fartsetapper i løpet. Hvor de tre etappene er ønsker ikke arrangøren å publisere ettersom løpet ikke vil være åpent for publikum på grunn av Korona-pandemien. Men alle etappene er i området Mandal og nord og nord/øst for Mandal.

Anders Grøndal Foto: Norsk Bilsport

Regjerende norgesmester i klassen for de internasjonale firehjulsdrevne bilene og vinner av fjorårets Rally Sørland, Ole Chr. Veiby fra KNA Kongsvinger, kommer ikke til start på lørdag ettersom han er opptatt med VM i Estland. NM-leder Anders Grøndal fra Asker & Bærum Motorsport er imidlertid på plass med sin Ford Fiesta R5 og kartleser Marius Fuglerud. Grøndal vant løpet i 2018, og han leder årets NM så langt.

Frank Tore Larsen Foto: Norsk Bilsport

På en andreplass ligger Frank Tore Larsen fra NMK Modum & Sigdal, som vant forrige NM-runde, KNA Rally Grimstad med sin Ford Fiesta R5. Han er på plass med Morten Erik Abrahamsen i kartleserstolen denne gangen. I NM-kampen ligger Larsen 12 poeng bak Grøndal.



På en tredjeplass i NM-sammendraget ligger Trond Sveinsvoll fra KNA Stavanger med sin Citroën C3 R5. Sammen med kartleser Jørgen Nordhagen ligger han kun fire poeng bak sølvplassen til Larsen.

Mads Østberg ligger på fjerdeplass sammenlagt, men også han er opptatt med VM-runde i Estland denne helgen. Østberg har for øvrig vunnet Rally Sørland hele sju ganger tidligere.

Sulten på revansj

I den internasjonale klassen for tohjulsdrevne biler er det Steve Røkland fra KNA Kongsvinger som leder årets mesterskap i sin Peugeot 208 R2. Han stiller med Jørgen Eriksen i kartleserstolen på lørdag, og er sulten på revansj fra KNA Rally Grimstad.

I forrige NM-løp var det nemlig unge Ola Nore Jr. som gikk til topps i denne klassen med sin Opel Adam R2. Sammen med kartleser Veronica Engan har NMK Modum & Sigdal-føreren et imponerende tempo og ligger kun sju poeng bak Røkland i sammendraget.

Ola Nore Jr. og kartleser Veronica Engan. Foto: Norsk Bilsport

Morten Storsveen fra KNA Varna ligger på en tredjeplass sammenlagt i denne klassen, men han hadde en stygg avkjøring med sin Renault Twingo R2 i KNA Rally Griumstad og kommer ikke for å kjempe om NM-poeng på lørdag.

I nasjonal klasse for tohjulsdrevne biler er det Jan Egil Halland fra NMK Nore & Uvdal som leder etter at tre løp er gjennomført i NM. Sammen med kartleser Anders Nygård har han kjørt inn 70 poeng med sin BMW M3.

Kun seks poeng bak ligger Olav Fredriksen fra NMK Modum & Sigdal med sin Volvo 240. Sammen med kartleser Ole Thomas Westby vant han klassen i forrige NM-runde og vil nok selge seg dyrt også på lørdag.

På en tredjeplass ligger Mads Peder Hvambsahl fra NMK Kongsberg med sin Volvo 940. Han har med seg Kristian E. Hvambsahl som kartleser på lørdag, og er 12 poeng bak Fredriksen i NM-kampen.

Hjemmefavoritt

Tet-trioen i NM kan komme til å få hard kamp av hjemmefavoritt Søren Snartemo fra NMK Konsmo, som har tørket støv av sin BMW M3 igjen. Har med seg sin datter Emilie Snartemo i kartleserstolen på lørdag.

I klassen for nasjonale biler med firehjulsdrift er det Geir Helge Frøslid fra NMK Fluberg som leder NM med sin Subaru Impreza. Sammen med kartleser Øyvind R. Beckstrøm kjører han for å holde konkurrentene unna på lørdag. Men kun sju poeng bak ligger Stein-Erik Brynildsen fra NMK Gardermoen i Mitsubishi Lancer. Brynildsen har Vemund Leivstad i kartleserstolen og trenger en god slump NM-poeng på lørdag.

På en tredjeplass i denne klassen ligger Martin Nygård fra KNA Kongsvinger. Sammen med kartleser Tina Olsen vant han klassen i forrige NM-runde og de er ti poeng bak Brynildsen i NM-sammendraget.

Rally Sørland har sin base i Mandal. Rallyradio under hele løpet kan høres på www.rallynm.no

Live resultatservice på www.sprintrally.no.