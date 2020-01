Drømmedebut for Arendal-spiss

Omar el Ghaouti (29) trengte bare fem minutter på å score sitt første mål da Arendal Fotball vant 2–1 mot Expresss i onsdagens treningskamp.

Omar el Ghaouti kom inn som innbytter etter pause og ga raskt Arendal Fotball ledelsen mot Express. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Vidar Lorentsen Arendal Fotball

ARENDAL: Etter at det sto 0–0 ved pause, gikk det under ti minutter av andre omgang før Arendal Fotball tok ledelsen. Et innlegg fra høyre endte på bakre stolpe. Der ventet debutant Omar el Ghaouti.

Nykommeren gjorde som han har gjort i alle klubbene han tidligere har vært, nemlig score mål. En perfekt avslutning på volley ble sendt i motsatt hjørne, forbi Express-keeper, tidligere Arendal Fotballkeeper Jostein Aaland.

Omar el Ghaouti setter inn sitt første mål for Arendal Fotball. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Dermed fikk el Ghaouti åpnet målkontoen allerede i sin første kamp for Arendal Fotball. Det kan bety mye for fortsettelsen.

Jevnt

Det var jevnt i innledningen. To lag som følte på hverandre, men det Arendal Fotball som hadde de største sjansene før dommeren blåste til halvtid.

Prøvespiller Jordan Greenigde hadde to gode muligheter i samme angrep, men der Aaland i Express-målet reddet mesterlig. Aaland reddet også da Arendal seinere i omgangen hadde lagets tredje mulighet.

Debutant for Arendal Fotball Peder Nersveen. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Også Express hadde sine farligheter, der en heading etter corner var det nærmeste de kom.

Etter pause presenterte altså el Ghaouti seg tidlig. Men Express slo tilbake da Arendal Fotball gjorde en feil på midtbanen. Kontringen satte Tobias Olsvik i mål.

Shariff Cham. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Men Jakob Rasmussen sørget for at seieren ble igjen hjemme på Norac, i en treningskamp mellom to lag som er midt i hver sin harde treningsperiode.

Gjestespiller/prøvespiller Mathias Johansen. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Tunge bein

Omar el Ghaouti var fornøyd med å åpne målkontoen så tidlig.

– Ja, det var naturligvis godt å få en scoring i første kamp, og på den måten komme i gang, smiler han.

Til tross for mange tunge bein utpå Norac-kunstgresset, var han fornøyd med at det ble seier.

– Vi har tunge bein etter uker med tøff trening. Derfor blir det også litt rusk. Det er lenge siden forrige kamp og det er relasjoner som skal settes, men likevel er det en seier vi er fornøyd med, sier han.

Conrad Wallem Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Arendal Fotball: Leopold Wahlstedt, Dejan Corovic, Sune Kiilerich, Mads N. Madsen, Håvard Meinseth, Shariff Cham, Conrad Wallem, Peder Nersveen, Fabian S. Ness, Markus Håbestad, Jordan Greenidge.

Reserver: Reiss Greenidge, Omar el Ghaouti, Jakob Rasmussen, Tobias Arndal, Vital Kaba, Mathias Johansen.

