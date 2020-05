Er det nå de beste blir best?

De beste er annerledes. De som griper muligheten i koronatiden, kan få et forsprang på andre utøvere.

«Den som vinner OL-gull om ti år, kan være den som gjorde det lille ekstra i dag, i koronatiden», skriver Øyvind Eide. Foto: Viggo Strømme

Øyvind Eide Sportsdirektør NTG-U

GJESTEKOMMENTAR: Vi har vært, og er, inne i en krevende tid. For samfunnet. Og for idretten. Samtidig er tiden vi nå er inne i er svært spennende med tanke på talentutvikling og morgendagens toppidrettsutøvere

Å bli en toppidrettsutøver er som å legge et puslespill. De aller fleste brikkene legger utøveren selv. I dette puslespillet så vil det nesten til enhver tid være hull, hvor brikkene ikke er lagt ennå. Tiden er inne for å jobbe med disse hullene. Man kommer ikke til toppen av stigen på ett steg, men man kan falle til bunnen av stigen på ett steg. Hva utøveren bruker tiden på nå, får konsekvenser for fremtidens muligheter.

Øyvind Eide, sportsdirektør NTG-U, har skrevet denne teksten. Foto: Sunniva Halvorsen

De beste er annerledes enn andre. En utøver kan ikke gjøre de samme tingene som alle andre, og forvente et bedre resultat. Den må gjøre de rette tingene, litt oftere, og litt bedre enn resten. Jeg refererer til Thomas Alsgård: «Hadde det vært enkelt å være best, så hadde flere vært det».

Tidstyven er borte

Forskning forteller oss at det er mindre egenaktivitet blant unge idrettsutøvere nå, enn tidligere. En av de viktigste begrensningene for dette er tiden. I dagens situasjon derimot, dannes det et mulighetsbilde:

Med hjemmeskole kan skoledagene være kortere. Tiden som brukes til reise til og fra skole, og fellestreninger frigjøres. Mindre reising i helger med familie. Man mer hjemme nå, tid man ellers ville brukt på å være med venner og drive andre aktiviteter.

De som griper denne muligheten kan få et forsprang på andre utøvere. Det å trene når ingen andre trener, har lenge vært et kjent virkemiddel for de som blir best. Hver trening er en mulighet for å bli bedre. Nå er det flere muligheter, for flere, enn noen gang. Hva gjør de som blir best nå?

Ansvar for egen utvikling

Uten at utøveren tar et sterkt eierforhold til sin egen utviklingsprosess, blir det vanskelig å nå toppen. Øving på å ta ansvar, er kanskje like viktig som å øve på ferdigheter. En kan se på det som et aksjemarked, desto mer du investerer i en aksje, desto større eierforhold får du. Desto mer trening som investeres, desto sterkere eieforhold til utviklingen får du.

Talentsjef i NFF, Håkon Grøttland, har formulert det slik: «Talent handler om å ta eierskap til egen utvikling. Nå får vi virkelig se hva som bor i våre unge håpefulle. Hvem det er som tar det eierskapet?»

Treningskvalitet

Mer trening er ofte assosiert med bedre prestasjoner, men kvaliteten av det som gjøres er minst like viktig, om ikke viktigere, enn mengden trening.

Kvalitet og tid er to ulike parametere. Selv om du som voksen, sikkert har kjørt bil i mange tusen timer, er du mest sannsynlig ikke noen sjåfør i verdensklasse. Hva du har brukt tiden til bak rattet, er viktigere enn antall minutter bak rattet. Slik er det med trening også. Det kreves spesifikk øving på det du vil bli god i. Hver dag og hele tiden, ikke en gang iblant. Du må være ekstremt konsekvent.

Utvikling er en daglig ting

Ingenting er nøytralt. Den som vinner OL-gull om ti år, kan være den som gjorde det lille ekstra i dag, i koronatiden.

