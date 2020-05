Hun er første kvinne til å lede Otra Idrettslag

Else Haugland er den første kvinnelige leder av Otra IL i lagets 60-årige historie.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Else Haugland overtar som styreleder i Otra IL etter Jan A. Haagensen. Foto: Geir Daasvatn

Brukergenerert innhold

Geir Daasvatn, Otra IL

EVJE OG HORNNES: Else ble på årsmøtet til Otra IL tirsdag 26. mai valgt til styreleder for de neste to årene. Jan A. Haagensen hadde takket nei til gjenvalg. Else er den første kvinnelige leder av Otra IL i lagets 60-årige historie.

Hun har solid bakgrunn og erfaring fra bl.a. bankvirksomhet, forsikringsbransjen, lokalpolitikken og de siste årene som hotelldirektør på Dølen Hotel. Hun er også leder i Evje Handel og Serviceforening. Det er derfor en rutinert og dyktig leder Otra IL får nå, til å etterfølge Jan som har loset laget gjennom de siste seks årene med en meget stø hånd.

Hovedstyret i Otra IL i 2020:

Else Haugland, leder

Linn Moseid, nestleder

Bente Rasmussen, økonomiansvarlig

Egil Kvitne, styremedlem

Jon Gunnar Kjetså, styremedlem

Geir Magne Feed, styremedlem

Olav Magne Tveitå, styremedlem

Terje Nilsen Abusland, styremedlem

Sondre Skjeggedal, styremedlem

Thomas Malm, styremedlem

John Hornnes, varamedlem

Linda Bjørndal, varamedlem

Frank Uleberg, varamedlem