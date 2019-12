Kristiansanderne Walther Johanssen (73) og Espen Hansen (33) med beviset på at de ble nummer to i den danske speedwayligaen for old boys. Foto: Privat

Kristiansandere på speedway-pallen i Danmark

Walther Johanssen og Espen Hansen spilte en viktig rolle da laget Brovst 2 ble nummer to i danske speedwayligaen for old boys.

Daniel Hauge, NMK Kristiansand

– Vi er godt fornøyd med dette, fastslår Walther.

Det var i helga at han og Espen fikk beviset på at de og resten av femmannslaget til Brovst 2 var blitt nummer to i den danske speedwayligaen for old boys. Laget var bare to poeng bak vinnerne, og det var det klubbens førstelag som ble.

73 år gamle Walther har kjørt speedway siden 1962 og er den klart eldste føreren i den danske oldboysligaen, hele 16 år eldre enn den nest eldste. Espen (33) på sin side er den yngste, og akkurat gammel nok til å være en old boy.

– Espen kan bli veldig god hvis han satser videre. Selv er jeg ikke like rask og utholdende som jeg var på mitt beste, men heller ikke like vill som jeg var da jeg startet. Nå har jeg god rutine, er omtrent midt på treet ferdighetsmessig og satser på å holde på et par år til, sier Walther.

Både han og Espen bor i Kristiansand og tar turen til Danmark for kjøre i ligaen. I år har det vært åtte løp, og godt med tilskuere.

– Verdens beste speedwayførere kommer fra Danmark, og det er en del av dem som fortsetter også som old boys, opplyser Walther.

Han husker godt da speedway hadde høy standing i Kristiansand, og minnes da denne idretten hadde publikumsrekord på gamle Kristiansand stadion med 13281 tilskuere under landskampen Norge-Danmark i 1965.

– Vi har hatt litt vekst i NMK Kristiansand i det siste, og vi håper det fortsetter, sier Walther og minner om at klubben skal arrangere NM i Sørlandsparken i 2020.

