Hard trening med Bjørgen og co.

Som en del av oppkjøringen til årets sesong har jeg trent med både Marit Bjørgen og Petter Northug. Veldig inspirerende!

Joar Thele (i midten) fra Flekkefjord er blant landets beste skiløpere innen langløp. Her er han ute på ei treningsøkt sammen med sine lagkamerater Marit Bjørgen og Petter Eliassen. Foto: Børre Eirik Helgerud

Joar Thele

UTØVERBLOGG: Det er for alvor blitt høst, og det er ikke mange ukene til skisesongen braker løs forhåpentligvis. Så det gjelder å bruke de neste ukene godt så man stiller godt forberedt. Første konkurranse blir for meg helgen 27.–29. november, som er åpningshelga i langløpscupen Visma Ski Classics. Der vi skal gå en lagtempo på 15 km og i tillegg et vanlig langløp som heter La Sgambeda Livigno og er 30 km langt. Ellers blir det også et langløp til før jul som heter La Venosta og er 45 km. Alle disse løpene vil finne sted i Italia og inngår i langløpscupen Visma Ski Classics som er mitt satsingsområde.

Etter jul braker langløpssesongen virkelig i gang, og fra midten av januar går det slag i slag til langt ut i april med langløp og konkurranser. Det blir mange spennende og varierte løp rundt forbi i Europa og jeg kan trekke fram Marcialonga, Vasaloppet, Birkebeinerrennet og RedBull Nordenskioldsloppet som noen av løpene jeg setter høyt på lista over mål og håper å hevde meg skikkelig i. Det sist nevnte løpet er 220 km langt og verdens lengste skiløp. Jeg har aldri gått det før, så det blir spennende!

Forberedt på annerledes sesong

Med den korona-situasjonen som er nå, er nok ikke siste ord sagt i diskusjonen om det i det hele tatt blir skiløp og konkurranser til vinteren. Vi er ganske sikre på at det kommer til å bli noen skiløp, men det blir nok en annerledes skisesong med mange restriksjoner og muligens enkelte langløp kun for eliten og ikke de store folkemengdene som det pleier å være på enkelte løp. Det eneste jeg kan gjøre er å trene på og sørge for å være i god form til de løpene som forhåpentligvis blir arrangert.

Team Ragde Eiendom ute på rulleskiøkt, med meg i front. Foto: Børre Helgerud

Oppkjøringen til årets sesong har vært annerledes enn tidligere grunnet covid-19. Laget mitt Team Ragde Eiendom har som regel hatt flere treningssamlinger i utlandet, enten i form av såkalt høydetrening og vært mye i Italia siste årene, eller reist til varmere strøk når temperaturene synker her til lands. Vi skulle egentlig vært ti dager til Mallorca nå i slutten av oktober, men det blir det ikke noe av.

Bjørgen, et stort forbilde

Marit Bjørgen har gjort et slags comeback og satser langløp i år og satser mot Vasaloppet. Vi er på samme team og det er inspirerende og stort å være på samme lag som henne og trene økter sammen. Hun er en av Norges største idrettsutøvere gjennom tidene i mine øyne.

Deler av Team Ragde Eiendom på samling ved Gardermoen. Fra venstre: Petter Eliassen, jeg, Andreas Nygaard, Anders Aukland og Marit Bjørgen. Foto: Privat

Det blir heller en treningssamling på Gardermoen, et sted vi har brukt mye og dette blir femte treningssamling vi er der i år. Der trener vi mye i de gamle treningsløypene til Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard, så det bør være mulig å bli god på ski der.

Jeg fikk lagt ned et godt treningsgrunnlag hjemme i Flekkefjord i sommer, med mye rulleskitrening i form av langtur, intervaller eller hurtighet. Jeg la også inn løping, enten som intervaller eller langtur, og i tillegg litt styrke og kajakkpadling.

Petter Northug og jeg ute på lang rulleskiøkt for en uke siden. Foto: Privat

Lærer mye av Northug

Til vanlig bor og studerer jeg i Oslo, og en jeg har trent en del økter sammen med den siste perioden der er Petter Northug. Vi er blitt kamerater og har den siste perioden trent en del lange rulleskiøkter sammen entre ganger i uka. Det er inspirerende å trene med ham, og han har mye å komme med som jeg prøve lære av i form av taktikk, teknikk og ellers erfaringer han har gjort seg opp igjennom karrieren.

Northug og jeg på en treningsøkt tidligere i sommer. Foto: Privat

Planen er å fortsette å trene en del økter sammen med ham framover, og det er gode muligheter for å se ham på startstreken på noen av langløpene til vinteren. Jeg skal bruke de neste ukene godt og trene på og sørge for at jeg er i god form, så håper jeg det blir en bra skisesong og noen spennende løp!