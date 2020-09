Nye Kristiansand-jenter på ishockey-landslaget

Ida Haave og Malene Tjomsland, begge fra Kristiansand Ishockeyklubb, er tatt ut på landslaget i ishockey i klassen jenter 16 år.

Malene Tjomsland (t.v.) og Ida Haave smiler om kapp etter å ha blitt tatt ut til landslaget i ishockey klasse JU16. Foto: Jan Harald Rismyhr

KRISTIANSAND: For Malene er dette første gang hun er tatt ut til det øverste nivået for sin aldersklasse. Den talentfulle 14-åringen sier selv om uttaket:

– Gøy! Jeg har trent nesten hver dag hele sommeren i håp om å bli tatt ut. Jeg har løpt flere ganger i uka, hatt styrketrening, trent barmark med hockeylaget mitt og skutt sikkert 10.000 pucker på plenen hjemme. Jeg må bare passe på å ikke knuse glasset i døra på huset. Det har nemlig skjedd en gang før ...

Malene spiller på samme ishockeylag som Ida. Sistnevnte ble tatt ut til landslagssamling i februar i år, men det ble med den ene opptredenen før korona stoppet all aktivitet.

– Gøy, sier også Ida om uttaket og utdyper:

– Trene først, bade etterpå. Det er slik alle dagene på sommeren har vært i år, smiler Ida.

Det er to gode lagvenninner som skal på landslagssamling i Skien om noen uker.

– Du startet før meg, men jeg haler innpå nå, sier Malene til Ida med et lurt blikk.

Forklaringen ligger i at de to er like gamle, men Ida har vært på isen fra hun var sju år. Malene startet først et par år etterpå, som niåring. Nå spiller jentene på hver sin ving i angrepsrekka. Kanskje følger enda flere fra samme klubb i samme spor som Malene og Ida?

Mari Pedersen, også hun fra Kristiansand Ishockeyklubb, er tatt ut i aldersklassen over (JU18) til samlingen i Skien. Hun har vært i landslagsdrakt ved flere anledninger tidligere og spiller også løper. Her er det muligheter for en sørlandsrekke med tiden!