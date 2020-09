Norges sterkeste for tredje gang

Etter å ha vunnet samtlige av helgas fem øvelser kunne jeg igjen juble for tittelen Norges Sterkeste mann inntil 90 kilo.

Kjetil Finnes (35) fra Mandal løfter sandsekker i en av helgas fem øvelser i Norges sterkeste ved Fefor Høyfjellshotell i Vinstra kommune. For tredje gang på rad vant han tiitelen i sin vektklasse inntil 90 kilo. Foto: www.bodymag.no

Kjetil Finnes

UTØVERBLOGG: Tiden i forkant av Norges sterkeste har vært utfordrende grunnet covid-19. Dette førte jo til nedstengning av gymmene over hele landet. Noe som gjorde det veldig uvisst om det ville bli arrangert noen som helst konkurranser i år. En kamerat og jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe inn en del utstyr og ha dette i en garasje. Heldigvis hadde vi en felles venn som hadde et PT-gym i garasjen sin og han var særs behjelpelig med å la oss trene der, under gode, hygieniske forhold.

Det å ha en plass å trene var fantastisk bra, men det var veldig utfordrende hva gjelder motivasjonen. Det ble liksom ikke det samme som å trene på gym. Men når en driver med toppidrett, finner man løsninger på problemer. Etter hvert så åpnet jo gymmene, og man kom seg tilbake dit. Jeg har i tillegg blitt en del av Tvedestrand Strongman klubb som ble grunnlagt av Knut Bjorvatn, som er en av mange ildsjeler for miljøet vårt.

Foto: www.bodymag.no

En god venn av meg, Yngve Wehus, har tatt over driften av delen som rommer strongman-/strongwoman-treningen. Og det å komme i gang med treningen mot NM på denne plassen med alle de andre der borte var et skikkelig løft, da sommeren har vært noe utfordrende på flere måter. Min coach Hans Jørgen (som også deltok i dette stevnet og endte på tredjeplass i inntil 80-kilosklassen) og ei felles venninne av oss, Marie, som er massør, hadde leid et hus rundt ti minutters kjøring fra Norges sterkeste, som foregikk på Fefor Høyfjellshotell i Vinstra kommune.

Konkurransen var delt opp i tre dager, med en øvelse fredag, tre lørdag og en søndag. Dermed var det samme opplegg som i de store, internasjonale konkurransene. Innveiingen var torsdag, og jeg veide inn på 89,6 kilo. Da var det bare å gi gass i tidenes største stevne i Norge, med alle klassene samlet og totalt 61 deltakere. En helt rå atmosfære!

Video: Vikingpress

Øvelse nummer en var vikingpress. Her skulle vi presse rundt 120 kg over hodet, jeg gjorde sju repetisjoner, som er veldig solid. Det holdt til seier og ga meg et lite forsprang inn i dag nummer to.

Video: Markløft og sandsekk-medley

Tilbake på huset fikk vi god massasje av Marie og var klar for neste dag. Første øvelse lørdag var en markløft og sandsekk-medley. 220 kg markløft skulle gjentas fire ganger og en 100 kg sandsekk og en 120 kg sandsekk skulle bæres 15 meter. Jeg vant denne øvelsen også.

Video: Bag over bar

Øvelse nummer tre totalt var «bag over bar». Man skulle da kaste fem sekker over en høyde på fire meter. Vekten på sekkene var henholdsvis 17 kg, 19 kg, 21 kg, 23 kg og 25 kg. Jeg fullførte alle sekkene utenom den tyngste. Men jeg er likevel fornøyd, ettersom den tyngste sekken i VM i min klasse er 23 kg. Da vet man at den øvelsen er i boks om den skulle dukke opp. Jeg vant denne øvelsen også.

Video: Powerstairs

Siste øvelse lørdag var powerstairs. Man skal da løfte tre lodd 130 kg, 150 kg og 180 kg opp 12 trinn til sammen. Jeg fullførte alle loddene, men det var utfordrende, da det ikke er en fordel å være lav i denne øvelsen. Jeg vant denne også og hadde et veldig godt forsprang inn mot dag nummer tre. Jeg var veldig spent denne dagen, da øvelsen Hercules’ hold har vært litt utfordrende på trening. Noe som er litt rart, da jeg har det beste grepet i min vektklasse i Norge.

Video: Hercules’ hold

Jeg hadde bestemt meg for å klare 35 sekunder. Øvelsen fungerer slik at man står i midten av to store tømmerstokker som er festet i hver sin kjetting. Man skal da stå og holde igjen stokkene. Vekt per arm er rundt 130 kg. Her klaffet det veldig bra og jeg sto i hele 57 sekunder. Jeg vet ikke hva som skjedde, det bare gikk veldig bra. Hadde det stått om en pallplass i utlandet, skulle jeg nok pint meg litt til, men det kjentes ut som huden revnet inni hånda, så jeg ville ikke ta sjanse på ødelegge noe. Også her ble det triumf og dermed en klar sammenlagtseier i min klasse.

Video: Seiersjubel

Formen min er bra, jeg blir bedre og bedre for hvert år. En synergieffekt av god kontinuitet på treningen, bra fokus på ernæring samt fundamentet i alt: God søvn. Nå er jeg igjen kvalifisert til Verdens Sterkeste Man U 90kg, og jeg håper jeg klarer å få igjennom visumet denne gangen. Jeg satser på en pallplass i VM! Fokus før dette er EM, her vet jeg at jeg kan vinne om alt klaffer bra den dagen. Jeg er for øvrig kvalifisert til Strongman Champions League World Final i Finland om kort tid, men det blir for lite tid å trene til det, og jeg gidder ikke reise på en konkurranse hvis jeg vet at jeg ikke har sjanse på å bli topp tre.

Nå går vi inn i off season, men det kan være jeg stiller på et par norgesmesterskap i enkeltøvelser i Tvedestrand eller noen greps konkurranser. Jeg er også kvalifisert til VM i grep, da jeg tidligere i år vant norgesmesterskapet i grep i min klasse. Vi får se hva som skjer!

Resultater

Kvinner inntil 64 kg

1) Andrine Bekken Helgesen -19 poeng

2) Irina Toft Sundtjønn – 10,5 poeng

3) May Stine Pedersen Lie – 7,5 poeng

4) Silje Kamsvåg – 7 poeng

Kvinner inntil 82 kg

1) Cecilie Lauvstad-Wormdahl – 30 poeng

2) Hanne Gausland – 22 poeng

3) Emma Aanerud – 16 poeng

4) Sara Miquel – 13,5 poeng

5) Lise Reierskog – 12 poeng

6) Trine Åknes Eikhom – 11,5 poeng

Kvinner åpen

1) Kikki Berli-Johnsen – 12 poeng (vant tre øvelser)

2) Nina Hake – 12 poeng (vant to øvelser)

3) Janne Mathisen – 5 poeng

Menn inntil 80 kg

1) Mads Even Bjorhaug – 25 poeng

2) Vegill Rebni Kjer – 22,5 poeng

3) Hans Jørgen Rulffs – 17 poeng

4) Sindre Egenes – 14,5 poeng

5) Martin Falkheim – 11,5 poeng

6) Emil Torgersen – 9,5 poeng

Menn inntil 90 kg

1) Kjetil Finnes – 25 poeng

2) William-Peter Bjelland – 12,5 poeng

3) Kai Kendrick – 11,5 poeng

4) Thomas Wainwright – 9,5 poeng

5) Chris Andre Kvilhaugsvik – 5,5 poeng

Menn inntil 105 kg

1) John Emil Småen Westby – 73 poeng

2) Morten Bakken – 67 poeng

3) Amund Storsletten – 61 poeng

4) Morten Aamodt – 56 poeng

5) Yngve Wehus – 55,5 poeng

6) Glenn Helge Kvilhaugsvik – 46,5 poeng

7) Ørjan Øvstetun – 45 poeng

8) Jørgen Hovden Aaen – 44 poeng

9) Tom Glessing – 33 poeng

10) Thomas Larsen – 32,5 poeng

11) Rolf Sandøy Os – 28 poeng

12) Kasper Bekken – 27 poeng

13) Kai Lyngvær – 26,5 poeng

14) Daniel By – 19 poeng

15) Markus Kjennerud – 17 poeng

16) Raymond Skogseth – 2 poeng

Menn åpen

1) Ole Martin Kristiansen – 63 poeng

2) Henrik Venemyr Hildeskor – 61,5 poeng

3) Stefan Sekej – 56 poeng

4) Håkon Heitmann Kollerød – 52 poeng

5) Øyvind Skjævesland Gustavsen – 51,5 poeng

6) André Vrålid – 43,5 poeng

7) Espen Nordhagen – 37,5 poeng

8) Gunnar Nygård – 33,5 poeng

9) Niklas Jacobsen – 30 poeng

10) Knut Arne Risholm – 24 poeng

11) Tommy Solheim – 18 poeng

12) Abdelhak Meftah – 17,5 poeng

13) Tommie Kortoe – 14,5 poeng

14) Per Magnus Pedersen – 10,5 poeng