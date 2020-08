Fløy med uavgjort i Henrik Andersens avskjedskamp

Henrik Andersens siste kamp i Fløy-trøya resulterte i 0–0 hjemme mot Asker.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Henrik Andersen (t.v.) fortsetter karrieren i Bergen, mens Mathias Grundetjern (t.h.) ble kåret til banens beste av Klubb 22. Foto: Svein Grundetjern

Brukergenerert innhold

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: Asker startet søndagens oppgjør på Arkicon Arena best og var farlig frampå flere ganger foran Ante Knezovic. Men Asker har slitt med effektiviteten i årets serie med åtte scoringer på syv kamper. Utover omganger viste Fløy-gutta glimrende fighting spirit og begynte å få kontroll på Askers fine kombinasjonsspill. Mot pause var kampen helt jevnspilt uten at noen av lagene klarte å spille seg fram til de store sjansene.

Jevnspilt

2. omgang startet også jevnspilt, men utover omgangen ble det klart at det var Fløy som skapte de største sjansene. Både Sebastian Fredriksen og Jone Bjerkreim Kleppa kom til gode sjanser, men den største var det nok Mats Holt som hadde da han headet Henrik Andersens frispark rett på keeper fra fem meter. Mot slutten av omgangen var det ingen av lagene som klarte å legge trykk på motstanderen.

Foto: Svein Grundetjern

Fortjent nok ble Mathias Grundetjern kåret til dagens Fløyspiller av klubb 22. 20-åringen er en meget spennende spiller med sin aksjonsradius og fysikk. Fin kamp også av Henrik Andersen i sin foreløpige avskjedskamp.

De to trenerne Nikola Trajkovic og Vegard Skogheim var enige etter kampen om at ett poeng til hvert av lagene var rettferdig. Skogheims disipler hadde hatt godt heng på teten med tre poeng, så ut fra det var det en skuffet Vegard Skogheim etter kampen.

God laginnsats

Nikola var fornøyd med ett poeng mot et robust og meget bra Asker-lag. Han påpekte etter kampen at han denne gang var spesielt fornøyd med laginnsatsen, og at dette tyder meget bra for fortsettelsen.

Foto: Svein Grundetjern

Alt i alt en kamp som ikke vil gå over i historiebøkene som den mest severdige, men for våre gutter var det viktig med en solid kamp man kan bygge videre på.

Beholder sjuendeplassen

Etter kampen ligger fortsatt Fløy på sjuendeplass, sju poeng bak lederlaget Bryne. Asker ligger på fjerdeplass, to poeng foran våre gutter.

Fløys lag: Ante Knezovic, Jørgen Richardsen (Anders Hella fra 37. min - ut i 79. min inn Christoffer Myhre), Mats Holt, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Tobias Henanger, Henrik Andersen, Mathias Grundetjern, André Richstad (Dardan Dreshaj fra 69. min), Kristian Strømland Lien (Sebastian Fredriksen fra 69. min)

Dommer: Andre Bjørgen Birkeland, Djerv 1919, SK

Gule kort Fløy: Tobias Henanger og Kaj-Stian Apeland

Tilskuere: 200