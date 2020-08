Sigurdsen før sin siste Fløy-kamp: – Blir en rar følelse

Lørdagens lokaloppgjør mot Arendal blir Lasse Sigurdsens siste opptreden i Fløy-drakta før sykepleierutdanning venter ham i Oslo.

Lasse Sigurdsen (t.v.) i en duell med Arendals Dejan Corovic. Foto: Svein Grundetjern (arkivfoto)

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: – Det vil bli en rar følelse å gå ut på Arkicon-banen for siste gang på en stund. Jeg skal bidra så godt jeg kan, men det viktigste er at vi tar tre poeng, sier Sigurdsen (23).

Kraftspissen har vært blant Fløys beste spillere de siste sesongene. Etter lørdagens lokaloppgjør mellom tabellsjuer Fløy og tabellfirer Arendal reiser han til Oslo for å ta fatt på en sykepleierutdanning. Målet er å også spille fotball på høyest mulig nivå i hovedstaden.

Vil komme tilbake

– Hvilken klubb det blir vil tiden vise. Jeg vil takke spillere, støtteapparatet, alle rundt klubben og ikke minst Rægestimen for de fantastiske årene jeg har hatt i Fløy. Jeg vil selvfølgelig komme tilbake, forsikrer Sigurdsen og legger til:

– Fløy-laget er blitt en veldig fin gjeng med et kjempebra samhold. Uten det fellesskapet vi har i denne klubben, hadde vi aldri klart å rykke opp i fjor. Både spillergruppa og jeg har tatt store steg siden i fjor og jeg er sikker på at laget vil ende blant øvre halvdel denne sesongen.

Tøff motstander

Lørdagens motstander Arendal har så langt i sesongen vist solid spill og sto med tre strake seire og null innslupne mål før sist helgs oppgjør mot Vard Haugesund, der det ble et knepent 0-1-tap. Ifølge rapportene skyldtes tapet mer manglende uttelling enn dårlig spill.

Fløy tok en helt nødvendig seier borte mot Bærum sist, og ligger som nevnt på sjuendeplass med sju poeng, tre poeng bak lørdagens motstander. Dermed er det duket for et tett og intenst oppgjør der begge lag garantert går for tre poeng. Kampstart på Arkicon Arena er for øvrig klokka 16.

Fra da Fløy slo Arendal 4-3 på bortebane i 2. divisjon i 2018. Fløy-spiller Nils Petter Andersen header, mens Johan Kvame Naglestad overvåker i bakgrunnen. Foto: Svein Grundetjern

Ellers var oppgjørene mot Arendal sist lagene møttes i 2. divisjon av den jevne sorten. Da ble det 0-0 på Øya mens Fløy slo arendalittene 4-3 i en dramatisk kamp på bortebane. Nåværende sportslig leder Nils Petter Andersen scoret for øvrig to av Fløys mål i den kampen.