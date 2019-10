Fra venstre: Ben Daniel Domingos, Sofie Gresslien, Helene Bjerke Fredheim, og Thor Martin Heggelund Voldheim. Privat

Fin medaljefangst til Kristiansand Kampsportsenter

Denne kvartetten vant tre gull og to sølv i Scandinavian Open i kickboxing sist helg.

Richard Haye, Kristiansand Kampsportsenter

For mindre enn 30 minutter siden

Helene Bjerke Fredheim, Ben Daniel Domingos, Thor Martin Heggelund Voldheim og Sofie Gresslien leverte så bra at klubben samlet ble niende best av 41 påmeldte lag.

Scandinavian Open er den største kickboxingstevnet i Norge, der det kommer deltakere fra hele Scandinavia og Europa. Stevnet blir regnet som en av de tøffeste kickboksingkonkurransene i Norden.

Privat

Sofie Gresslien i lett kontakt - gull

Sofie møtte først finske Maija Lehtomaki, der hun vant overlegent og gikk rett til finale

I finalen møtte hun Andrea Byrgin fra Fighter. Sofie lå etter med poeng i første og andre omgang, og motstanderen ledet soleklart. Men i den avgjørende trejerunden tok sofie helt over. Hun gikk på, var og plukket poeng. Rene teknikker, eksplosivt og mange gode treff. Det er det råeste jeg har sett fra Sofie.

SM -89 Ben Daniel Domingos, lettkontakt - gull:

Ben Daniel gikk ingen kamper, han ble trukket rett i finalen. Finalisten ble disket, og derfor gikk gullet til Ben.

SM -79 Thor Martin Heggelund Voldheim, point fight - gull:

Finale mot danske Mathias Høyer. Jevn kamp til siste minuttet hvor Thor Martin økte poengdifferanse og tok en overlegen seier.

Ben Daniel Domingos (t.v.) med sølv i point fight. Privat

SM -89 Ben Daniel, point fight – sølv:

Motstander Fredrik Rishaug fra Fighter. Ben Daniel Hadde inne to nydelige back-kick, og kampen var jevn inntil andre omgang hvor motstander plukket poeng og Ben Daniel endte med sølv.

Helene Bjerke Fredheim SF -55, kick light - sølv:

Finale mot Hanna Heiskanen fra Finland.

Her ledet motstander klart i første omgang. I andre omgang bet Helene godt fra seg og plukket poeng. Hun leverte en kjempegod finale, og i denne kampen var det små marginer som gjorde at det ble tap. Veldig gøy å se Helene så tent og fokusert.

Privat

Det er i overkant av 100 personer som trener kickboxing på Kristiansand Kampsportsenter, fordelt på Lund og Vågsbygd. De fleste som driver med kickboksing hos oss gjør det for mosjonen sin skyld, men det er en liten gjeng som satser på konkurranser.

Konkurransepartiet blir ledet av primus motor Helene Bjerke Fredheim, som er både instruktør og utøver. Hun skaper alltid god stemning på trening og gir alle, uansett nivå og ambisjonsnivå, noe å strekke seg etter i et hyggelig og inkluderende miljø. Det er ikke noen konkurransepress, noe som gjør at det er kun de som virkelig vil som bruker ekstra tid på konkurransetreningene. Det virker som om Helene og de andre instruktørene har knekt koden for å skape et flott treningsarena for alle.