Amalie Aune (16) og makker Jens Kristian Riisøen Auring (18) representerer begge NeRo Danseklubb, selv om Amalie også er medlem av Kristiansand Danseklubb. Privat

Kristiansand-danser fikk verdifull VM-erfaring

Amalie Aune og makker Jens Kristian Riisøen Auring hadde håpet på mer enn 27. plass i tidans-VM for ungdom, men har lært mye av dette mesterskapet.

May Lene Øvre

For mindre enn 10 minutter siden

Amalie og Jens Kristian gikk ikke videre fra lørdagens første VM-runde i Kiev, Ukraina. Søndag danset de WDSF Open Youth standard og her kom de seg til semifinale og fikk en flott 10. plass. Håpet var her å komme seg til finalen. Men mange gode ungdomspar deltok, og det var en liten opptur var at de slo flere par fra VM dagen før.

I ungdom latin ble det to runder, og det norske paret ble nummer 14. I World Open latin (voksen) gikk de direkte videre til 2. runde og danset seg til en flott 27. plass blant mange voksne spesialistpar i latin.

Sammen med trener og coach Janick Glud Løwe. Privat

Alt i alt har det vært en veldig lærerik helg, Paret hentet seg fint inn etter å ikke ha klart sitt VM-mål, og presterte fin t i de påfølgende konkurransene.

På denne turen var det godt å ha med trener og coach Janick Glud Løwe. Tusen takk til ham!

I september deltok for øvrig Amalie og Jens Kristian i EM 10-dans, og her kom de videre til 2. runde og endte på 22. plass.

Kommende store mesterskap nå er VM latin i Wien 16. november. Før det er det en regional konkurranse i Drammen til helgen, og så er det oppkjøring til VM latin og NM 10-dans hvor paret skal forsvare NM-tittelen fra i fjor.

Fra EM i tidans. Privat

