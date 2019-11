re år gamle Vestpol Loke har kommet seint, men godt under sin første sesong i løpsbanen. Onsdag kveld tok Tjomsland-traveren sin andre seier på fire dager da han vant på Bjerke sammen med gjestekusk Åsbjørn Tengsareid. Skjermdump fra TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Tjomsland-talent med to kjappe seire

Treningsgrunnlaget Øystein Tjomsland har gitt tre år gamle Vestpol Loke er formidabelt. På fire dager tok stortalentet to seire.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

Søndag spaserte tre år gamle Vestpol Loke ifra konkurrentene på hjemmebanen Sørlandets Travpark til karrierens første seier. Onsdag kveld kvitterte den flotte hingsten ut sin andre strake seier da han enkelt tok seg av DNTs Unghestserie på Bjerke.

– Å kunne starte så tett og samtidig prestere så sterkt vitner om en bra hest, lød den rosende omtalen fra gjestekusk Åsbjørn Tengsareid etter løpet.

Vestpol Loke har ikke vært like tidlig i sin utvikling som stallkameratene Grisle Odin G.L., Brenne Berna og Havglimt, som alle har kjempet i årgangstoppen. Nå ser hesten til Ludvig og Rune Jensen fra Tveit ut til å ta igjen med monn. Trener Øystein Tjomsland uttalte etter seiersløpet søndag at hesten sannsynligvis ville tilhøre sjiktet rett under årgangstoppen neste år, og inntrykket den flotte junioren ga i hovedstaden onsdag bare bekreftet inntrykket. Nå rekordsenket Vestpol Loke seg til 1.31,7/2160 meter.

– Det er snakk om en veldig sterk og god hest som virker til å ha utvikling i seg. Han kan nå langt, bekreftet Tengsareid i seiersintervjuet.